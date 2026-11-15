A kint dolgozó magyarokat és a hazai cégeket is érintheti a német gazdaság kettős válsága

Sorra zárnak be a boltok a német városokban (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Ugyanakkor a hatalmas szakemberhiány új helyzetet teremthet a munkavállalók számára

miközben a kisebb családi műhelyek bezárnak, a nagyobb szolgáltatók, kereskedelmi láncok és ipari üzemek égető hiánnyal küzdenek a villanyszerelők, gépészek, ápolók és bolti eladók terén.

Ez rövid távon továbbra is nyitva tartja a kaput a képzett magyar munkaerő előtt, ám a magas német megélhetési költségek és a gyengélkedő konjunktúra miatt a korábbinál jóval nehezebbé válik az érvényesülés.

A vevők még mindig az embert keresik a gépek helyett

A munkaerőhiány a boltokban és a műhelyekben is a szolgáltatások minőségének romlásához vezet, ami tovább erősítheti az online kereskedelem térnyerését. Bár az üzletláncok önkiszolgáló kasszákkal és személyzet nélküli boltokkal próbálják kiváltani a hiányzó eladókat, a Kölni Egyetem és az IFH kereskedelmi kutatóintézet nyári felmérése szerint a vásárlók többsége továbbra is a személyes tanácsadást részesíti előnyben a mesterséges intelligenciával működő chatbotokkal szemben.

A szakértők szerint a német gazdaság egyik legnagyobb kihívása a következő években az lesz, hogyan tudja egyszerre csökkenteni a kis- és középvállalkozások adó- és adminisztrációs terheit, miközben munkaerőpiaci ösztönzőkkel és célzott képzésekkel pótolja a nyugdíjba vonuló generációkat.