A kint dolgozó magyarokat és a hazai cégeket is érintheti a német gazdaság kettős válsága

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Évente akár nyolcvanezer munkahely is megszűnhet a német kisiparban a csökkenő megrendelések és a magas költségek miatt, miközben egy friss gazdasági előrejelzés szerint 2029-re már több mint hétszázezer szakember hiányozhat az országból. A Német Kisipari Szövetség elnöke az üzemek csendes elhalálozására figyelmeztet, a kereskedelemben és a szolgáltatóiparban pedig a nyugdíjazási hullám okoz súlyos zavarokat.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 15. 17:05
A német gazdasági hanyatlás a magyarokat is könnyen elérheti
A német gazdasági hanyatlás a magyarokat is könnyen elérheti Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
Sorra zárnak be a boltok a német városokban (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)
Sorra zárnak be a boltok a német városokban (Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto)

Ugyanakkor a hatalmas szakemberhiány új helyzetet teremthet a munkavállalók számára

miközben a kisebb családi műhelyek bezárnak, a nagyobb szolgáltatók, kereskedelmi láncok és ipari üzemek égető hiánnyal küzdenek a villanyszerelők, gépészek, ápolók és bolti eladók terén.

Ez rövid távon továbbra is nyitva tartja a kaput a képzett magyar munkaerő előtt, ám a magas német megélhetési költségek és a gyengélkedő konjunktúra miatt a korábbinál jóval nehezebbé válik az érvényesülés.

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A munkaerőhiány a boltokban és a műhelyekben is a szolgáltatások minőségének romlásához vezet, ami tovább erősítheti az online kereskedelem térnyerését. Bár az üzletláncok önkiszolgáló kasszákkal és személyzet nélküli boltokkal próbálják kiváltani a hiányzó eladókat, a Kölni Egyetem és az IFH kereskedelmi kutatóintézet nyári felmérése szerint a vásárlók többsége továbbra is a személyes tanácsadást részesíti előnyben a mesterséges intelligenciával működő chatbotokkal szemben.

A szakértők szerint a német gazdaság egyik legnagyobb kihívása a következő években az lesz, hogyan tudja egyszerre csökkenteni a kis- és középvállalkozások adó- és adminisztrációs terheit, miközben munkaerőpiaci ösztönzőkkel és célzott képzésekkel pótolja a nyugdíjba vonuló generációkat. 

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