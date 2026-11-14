Megerősítik a német titkosszolgálatokat - kísért a Gestapo és a Stasi emléke
Új jogosítványokat kapott a német belső és külső hírszerző szolgálat az országot fenyegető újfajta veszélyek kivédéséhez. A második világháború óta Németországban nem történt hasonló reform, amely aggodalmakat is kiváltott a lakosság körében és a politikai életben egyaránt.
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