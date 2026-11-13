Merz ragaszkodik az Ukrajnának szánt hitelhez: sokan visszautasítják a németek zsarolását
Több ország támogatta a dublini informális EU-csúcson a német kancellár által felvetett újabb kölcsönfelvételt, amely Ukrajnát segítené, ugyanakkor számos ország azon az állásponton volt, hogy nem szabad összekapcsolni az uniós költségvetés ügyét az ukrajnai háborúval. Friedrich Merz Dublinból kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en