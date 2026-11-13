Merz ragaszkodik az Ukrajnának szánt hitelhez: sokan visszautasítják a németek zsarolását

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Több ország támogatta a dublini informális EU-csúcson a német kancellár által felvetett újabb kölcsönfelvételt, amely Ukrajnát segítené, ugyanakkor számos ország azon az állásponton volt, hogy nem szabad összekapcsolni az uniós költségvetés ügyét az ukrajnai háborúval. Friedrich Merz Dublinból kemény üzenetet küldött az amerikai elnöknek.

Sitkei Levente
2026. 11. 13. 19:04
Merz ragaszkodik az Ukrajnának szánt hitelhez: sokan visszautasítják a németek zsarolását
Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
NémetországUkrajnaMerzKomment 1

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