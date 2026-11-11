Még el sem kezdődött a tél, máris kifogyhat a gázból Németország: a szakemberek szerint veszélyben az ellátás
Még el sem kezdődött a tél, de a németországi gáztárolók már apadnak, miután a feltöltésük minden eddiginél alacsonyabb szinten zárult. Az ágazati érdekképviselet szerint egy keményebb tél esetén komoly ellátási hiány léphet fel januárban, a helyzetet pedig a február óta tartó iráni háború miatti gázárrobbanás is súlyosbítja.
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