Dublinban már csütörtökön tárgyalásokat tartanak az Európai Politikai Közösség (EPC) tagjai. A laza szerveződésű közösségnek közel 50 tagja van, döntéseket nem hoznak, ám a találkozó lehetőséget nyújt a kétoldalú megbeszélésekre a vezetők között. A rengeteg vezető érkezése miatt Dublinban rendkívül szigorú biztonsági protokollt vezettek be.
Pénzért jön Zelenszkij Dublinba: nem hozott eredményt az abu-dzabi tárgyalás
Fogolycserében állapodtak meg a kétnapos orosz-ukrán-amerikai háromoldalú tanácskozáson a küzdő felek, ennél több eredménye azonban nem volt az abu-dzabi megbeszélésnek. Az amerikaiak Moszkvába utaztak tovább, hogy Vlagyimir Putyinnal egyeztessenek, majd pénteken az Európai Unió informális csúcsán fognak tárgyalni, amelyen Volodimir Zelenszkij is részt vesz, s feltehetően választ kap arra, mennyi pénzzel segíti az EU a háborút.
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