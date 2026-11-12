Pénzért jön Zelenszkij Dublinba: nem hozott eredményt az abu-dzabi tárgyalás

Dublinban már csütörtökön tárgyalásokat tartanak az Európai Politikai Közösség (EPC) tagjai. A laza szerveződésű közösségnek közel 50 tagja van, döntéseket nem hoznak, ám a találkozó lehetőséget nyújt a kétoldalú megbeszélésekre a vezetők között. A rengeteg vezető érkezése miatt Dublinban rendkívül szigorú biztonsági protokollt vezettek be.