A pénzügyminiszter azonban korántsem az első a sorban: korábban Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes is katonai létesítményekbe költözött a személyüket érő életveszélyes fenyegetések miatt.
Katonai bázisra menekítették az amerikai minisztereket: piszkos bombával támadhat Irán Washingtonban
Az amerikai hírszerzés olyan lehallgatott kommunikációra bukkant, amely szerint Irán „piszkos bomba” vagy vegyi fegyver bevetését mérlegeli Washingtonban Donald Trump kormányzatának magas rangú tagjai ellen. A fenyegetések miatt már több kabinettagot – legutóbb Scott Bessent pénzügyminisztert – védett katonai támaszpontra költöztettek.
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