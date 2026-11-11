Kitört a pánik: riasztották a NATO vadászgépeit, óvóhelyre küldték éjszaka a lakosságot ismeretlen drónok miatt

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Feszült éjszakán vannak túl a balti államok és a keleti NATO-határ mentén élők, miután keddről szerdára virradóra több azonosítatlan drón is megsértette a térség légterét. Litvániában vörös fokozatú légvédelmi figyelmeztetést adtak ki, amelynek értelmében a lakosságnak óvóhelyekre kellett vonulnia, miközben a légi forgalmat is korlátozták. A Fehéroroszország felől érkező légi eszközök Lettországot és rövid időre Lengyelország légterét is érintették, ezért a NATO légtérellenőrző vadászgépeit is riasztották.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 11. 8:40
A NATO vadászgépei többször is a levegőbe szálltak ismeretlen drónok miatt
A NATO vadászgépei többször is a levegőbe szálltak ismeretlen drónok miatt Fotó: MEHMET FUTSI Forrás: ANADOLU
A Baltikum légterében történt incidensek idején folytatódtak az orosz és az ukrán dróntámadások (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)
A Baltikum légterében történt incidensek idején folytatódtak az orosz és az ukrán dróntámadások (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

Akár ukrán drónok is lehettek, Ukrajna nem mentegetőzik

Az éjszakai riasztások idején egyékbént Ukrajna északnyugat-oroszországi célpontokat, köztük a Balti-tenger partján fekvő olajkikötőket támadott pilóta nélküli eszközökkel, miközben az orosz hadsereg ukrán területekre mért csapásokat. Kijev hivatalos álláspontja szerint az ilyen esetek hátterében gyakran az áll, hogy az orosz elektronikai hadviselési rendszerek erőteljes GPS- és rádiózavarással térítik el az ukrán drónokat az eredeti pályájukról.

A NATO-tagállamok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy függetlenül az egyes eszközök pontos eredetétől, a térségben egyre gyakoribbá váló légtérsértésekért és a fokozódó biztonsági kockázatokért összességében Oroszországot terheli a felelősség. A szerda reggeli órákra a balti államok légterében mindenhol helyreállt a rend, a hatóságok pedig megkezdték az éjszakai radaradatok részletes kiértékelését.

drónNATO-akcióorosz-ukrán háborúKomment 1

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