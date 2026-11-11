Kitört a pánik: riasztották a NATO vadászgépeit, óvóhelyre küldték éjszaka a lakosságot ismeretlen drónok miatt

A Baltikum légterében történt incidensek idején folytatódtak az orosz és az ukrán dróntámadások (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)

Akár ukrán drónok is lehettek, Ukrajna nem mentegetőzik

Az éjszakai riasztások idején egyékbént Ukrajna északnyugat-oroszországi célpontokat, köztük a Balti-tenger partján fekvő olajkikötőket támadott pilóta nélküli eszközökkel, miközben az orosz hadsereg ukrán területekre mért csapásokat. Kijev hivatalos álláspontja szerint az ilyen esetek hátterében gyakran az áll, hogy az orosz elektronikai hadviselési rendszerek erőteljes GPS- és rádiózavarással térítik el az ukrán drónokat az eredeti pályájukról.

A NATO-tagállamok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy függetlenül az egyes eszközök pontos eredetétől, a térségben egyre gyakoribbá váló légtérsértésekért és a fokozódó biztonsági kockázatokért összességében Oroszországot terheli a felelősség. A szerda reggeli órákra a balti államok légterében mindenhol helyreállt a rend, a hatóságok pedig megkezdték az éjszakai radaradatok részletes kiértékelését.