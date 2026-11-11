A miniszterelnök szerint Spanyolország biztonságos, csakhogy a valóságban naponta tizenöt nemi erőszakot követnek el

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Pedro Sánchez szerint Spanyolország biztonságos, hivatali ideje alatt azonban majdnem duplájára nőtt a nemi erőszakok száma. A spanyol belügyminisztérium statisztikái rémisztő tendenciára világítanak rá, bármit is mond Sánchez.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 11. 4:39
A miniszterelnök szerint Spanyolország biztonságos, csakhogy a valóságban naponta tizenöt nemi erőszakot követnek el
Illusztráció Fotó: ALBERT LLOP Forrás: NurPhoto

Különösen drasztikus a kép a nőgyilkosságok esetében: 2023-ban az 58 esetből 26-ban az elkövető külföldön született, ami majdnem minden második esetet jelent.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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Akkoriban a közmondást – Ki korán kel, aranyat lel – bosszantó idétlenségnek tartottam, morogtam is érte, ki volt az a pihentagyú, aki kitalálta…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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