A miniszterelnök szerint Spanyolország biztonságos, csakhogy a valóságban naponta tizenöt nemi erőszakot követnek el

Különösen drasztikus a kép a nőgyilkosságok esetében: 2023-ban az 58 esetből 26-ban az elkövető külföldön született, ami majdnem minden második esetet jelent.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Különösen drasztikus a kép a nőgyilkosságok esetében: 2023-ban az 58 esetből 26-ban az elkövető külföldön született, ami majdnem minden második esetet jelent.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
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