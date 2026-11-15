Súlyos adatvédelmi botrány a Facebooknál: iIlegálisan használta az androidos telefonok fotóit, rekordbírság lett a vége
Történelmi mértékű, 805 millió eurós büntetést szabott ki az olasz adatvédelmi hatóság a Facebook anyavállalatára. A vizsgálat szerint a népszerű közösségi oldal külön engedély nélkül fért hozzá a felhasználók privát képeihez és videóihoz.
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