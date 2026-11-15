Belehúzott Magyar Péter pozsonyi embere: választási koalíciót szervezett Robert Fico ellen

A legfrissebb felmérések szerint a Progresszív Szlovákia — az ország jelenleg legnépszerűbb pártja — a Demokratákkal együtt a szavazatok mintegy egynegyedére számíthatna (19,1, illetve 5,1 százalék). Fico Smer (Irány) pártja 16,6 százalékon áll, szövetségesei közül a Hlas (Hang) 8,2 százalékon, a Szlovák Nemzeti Párt pedig 4,5 százalékon, vagyis Simeckáéknak feltehetően tovább kell bővíteniük az együttműködésüket, ha a kormányfő mellől nem pártolnak el a partnerei. A Magyar Szövetség támogatottságát a bejutási küszöb körüli 4,4 százalékra mérték október végén.