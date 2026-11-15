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Belehúzott Magyar Péter pozsonyi embere: választási koalíciót szervezett Robert Fico ellen

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Pozitív példa számukra a magyar kormányváltás, csak más a választott módszer.

Szőcs László
Forrás: ma7.sk, PolitPro, MN2026. 11. 15. 11:40
Belehúzott Magyar Péter pozsonyi embere: választási koalíciót szervezett Robert Fico ellen
A szlovák Demokraták júliusban még aranykáddal is kampányoltak Forrás: Facebook/Demokrati 2023

A legfrissebb felmérések szerint a Progresszív Szlovákia — az ország jelenleg legnépszerűbb pártja — a Demokratákkal együtt a szavazatok mintegy egynegyedére számíthatna (19,1, illetve 5,1 százalék). Fico Smer (Irány) pártja 16,6 százalékon áll, szövetségesei közül a Hlas (Hang) 8,2 százalékon, a Szlovák Nemzeti Párt pedig 4,5 százalékon, vagyis Simeckáéknak feltehetően tovább kell bővíteniük az együttműködésüket, ha a kormányfő mellől nem pártolnak el a partnerei. A Magyar Szövetség támogatottságát a bejutási küszöb körüli 4,4 százalékra mérték október végén. 

 

Szlovákiaszlovák választásDemokratiProgresszív SzlovákiaRobert FicoSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

Néző László avatarja

A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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