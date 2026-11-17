Tömeggyilkossággal fenyegetőző orosz fiatalt fogtak el Varsóban
Őrizetbe vett a varsói rendőrség egy 16 éves orosz állampolgárt, aki osztálytársai és tanárai lemészárlásával fenyegetőzött egy fővárosi középiskolában, telefonján pedig fasiszta propagandát találtak a nyomozók. Ugyanezen a napon Tomasz Siemoniak lengyel belügyminiszter azt is bejelentette, hogy a belső elhárítás három másik, nemzetközi neonáci hálózathoz kötődő tinédzsert fogott el, akik házi készítésű bombák és lőfegyverek gyártására készültek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij meggyőzte Ursula von der Leyent a korrupció elleni fellépésével: rekordösszegű támogatást kap Ukrajna
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en