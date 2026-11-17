Berlint több terrortámadás is érte az utóbbi években az adventi időszak alatt (Fotó: CHRISTOPH SOEDER / DPA)

Páncélozott akadályok és drónos megfigyelés: így készülnek most a városok

A korábbi tragédiák – különösen a 2024-es magdeburgi támadás – nyomán az európai hatóságok ma már látványosan megerősített védelemmel nyitják meg az adventi tereket. A legnagyobb német, osztrák, francia és brit vásárok környékén ma már alapfelszereltségnek számítanak a nehéz betonelemek, a süllyeszthető acéloszlopok és a mentősávokat is védő, gyorsan elmozdítható mobil akadályok.

Több nagyvárosban emellett fegyver- és késellenőrzési zónákat jelöltek ki a vásárok bejáratainál, civil ruhás rendőri egységek vegyülnek el a tömegben, és magasból irányított drónokkal, valamint arcfelismerő kamerarendszerekkel figyelik a környező utcákat, hogy még a tömeg elérése előtt kiszűrjék a gyanús mozgásokat.

Minden évben óriási a készültség az európai nagyvárosokban a terrorfenyegetettség miatt (Fotó: FABIAN SOMMER / DPA)

Magyarországon a terrorfenyegetettség

Magyarországon jelenleg közepes (3-as) szintű terrorfenyegetettség van érvényben, miután a Terrorellenes Koordinációs Bizottság javaslatára még júniusban csökkentették a korábban megemelt készültségi fokozatot. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége sem adott ki külön, Magyarországra szóló terrorriasztást a november 13-án megnyílt fővárosi adventi vásárok kapcsán, a veszély azonban teljes Európára kiterjed – igaz, itthon eddig szerencsére semmilyen tragédia nem történt a fokozott készültségnek és a szigorú törvényeknek is köszönhetően.