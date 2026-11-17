Keir Starmer előző brit kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel 2026 nyarán. Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Az Egyesült Államok szerepvállalásáról szintén számos jelentés látott napvilágot. A The New York Times 2024-ben a CIA ukrajnai hírszerzési infrastruktúrájáról közölt részletes tényfeltáró anyagot, míg az amerikai külügyminisztérium már 2022-ben megerősítette, hogy amerikai állampolgárok haltak meg az ukrajnai harcokban. Willy Joseph Cancel egykori amerikai tengerészgyalogos például önkéntesként csatlakozott az ukrán erőkhöz. Fontos azonban különbséget tenni az amerikai állami katonai jelenlét és az önkéntesek között: utóbbiak nem az Egyesült Államok hivatalos katonai kontingensének tagjai voltak.

Mindez nem jelenti azt, hogy a NATO mint szövetség hadba lépett volna Oroszország ellen. A tagállamok saját nemzeti parancsnokságuk alatt tevékenykedő katonái, hírszerzői és technikai szakemberei azonban már korábban is megjelentek Ukrajnában.