Világszerte lebénult a kommunikáció: újra előveszik a telefont
Világszerte leblokkolt a kommunikáció a Microsoftnál beállt probléma miatt. Az email-forgalom lebénulása eredményeként számos országban módosult a munkaszervezés a közigazgatásban, az egészségügyben, a parlamenti munkában, az oktatásban, és alternatív megoldásokat keresnek a kommunikációra.
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