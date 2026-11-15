Zaharova visszaszólt Merznek: Moszkva szerint nagyobb biztonságban lenne Európa, ha nem létezne a NATO
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő egy moszkvai médiarendezvényen kijelentette, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) terjeszkedő céljai miatt aláássa Európa és az egész világ biztonságát. Az orosz diplomata Friedrich Merz német kancellár korábbi szavaira reagált. Merz szerint az ukrajnai rendezés során nincs szükség Oroszországgal új biztonsági rendszerről tárgyalni, mivel az már létezik a NATO formájában.
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