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Zaharova visszaszólt Merznek: Moszkva szerint nagyobb biztonságban lenne Európa, ha nem létezne a NATO

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Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő egy moszkvai médiarendezvényen kijelentette, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) terjeszkedő céljai miatt aláássa Európa és az egész világ biztonságát. Az orosz diplomata Friedrich Merz német kancellár korábbi szavaira reagált. Merz szerint az ukrajnai rendezés során nincs szükség Oroszországgal új biztonsági rendszerről tárgyalni, mivel az már létezik a NATO formájában.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 15. 14:05
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a NATO-ra nincs szükség, csak beteggé teszi Európát
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a NATO-ra nincs szükség, csak beteggé teszi Európát Fotó: IGOR IVANKO Forrás: AFP
Marija ZaharovaNATOorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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