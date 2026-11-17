Teljes a zűrzavar a Trump–Hszi–Putyin csúcs előtt: az ukrajnai háború maradhat ki a történelmi találkozóból
Miközben a világ azt találgatja, hozhat-e áttörést az ukrajnai háború lezárásában Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin csütörtöki, történelmi háromoldalú találkozója a kínai Sencsenben, amerikai tisztviselők jelezték: Kijev ügye várhatóan nem szerepel majd a hivatalos napirenden. A háttérben éles érdekellentét feszül a három nagyhatalom között arról, miről is szóljon a csúcstalálkozó.
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