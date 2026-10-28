A magyar népmeséktől Az ember tragédiájáig – Jankovics Marcellnek állít emléket a különleges kültéri kiállítás

Jankovics Marcell nemcsak filmrendezőként, hanem könyvillusztrátorként, grafikusként és művelődéstörténészként is maradandót alkotott. Munkáiban visszatérően foglalkozott a népmesék, mítoszok és vallási jelképek jelentésével, valamint a különböző kultúrák közös motívumaival – derül ki A Nemzeti Filmintézet bemutatójából.

Orosz István személyes emlékekkel idézte fel barátját

A kiállítás megnyitóján Orosz István grafikusművész, filmrendező, a nemzet művésze is beszédet mondott. Felidézte, hogy Jankovics Marcellel a Pannónia Filmstúdióban találkoztak először, ahol később szoros szakmai és baráti kapcsolat alakult ki közöttük. Közösen dolgoztak a Ludas Matyi és a Küzdők című alkotásokon, valamint Az ember tragédiája párizsi és prágai színének megvalósításán is. Együttműködésük a filmkészítésen túl a könyvkiadásra is kiterjedt. Jankovics Marcell ötlete nyomán két olyan kötetet készítettek, amelyek Trianon és a szocializmus évtizedeinek történetét dolgozták fel.