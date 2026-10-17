Amikor a blues tubával szólal meg – Különleges koncertet ad ma este a Mojo a Laffert-kúriában

Új színt hozott a tuba

Az eredetileg háromtagú formáció több mint egy évtizede öttagú együttessé bővült. A legutóbbi jelentősebb változás 2024-ben történt, amikor megújult a ritmusszekció. A zenekarhoz Mazura János tubaművész és Blaskó György dobos csatlakozott.

A tuba megjelenése különösen érdekes fordulatot jelentett a Mojo hangzásában. A hangszer a hagyományos basszusgitár szerepét vette át, így az együttes ritmikai alapja is más karaktert kapott. A tuba mély, telt hangja a korai jazz és a New Orleans-i fúvószenekarok világát is felidézheti, miközben a blues és a country dallamaival szokatlan párosítást alkot.

Blaskó György sokoldalú dobjátéka ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy az együttes a visszafogottabb akusztikus megszólalástól a lendületesebb, erőteljesebb zenei megoldásokig többféle hangulatot tudjon megszólaltatni. A Mojo számára az élő zenélésben a dinamika is meghatározó: a csendesebb, bensőségesebb részek és az intenzívebb hangszeres megszólalások váltakozása a koncertek fontos eleme. A mostani fellépésen mindez különösen érdekes lehet, hiszen a kúria kamarazenei környezete másfajta figyelmet és zenei arányokat kíván, mint egy nagyobb koncertszínpad.

Nyolc album és nemzetközi együttműködések

A Mojo pályafutása során nyolc nagylemezt jelentetett meg, köztük több olyan felvételt, amely nemzetközi együttműködésben született. Első albumuk, a Back In The Day 2012-ben született meg, ezt követte 2015-ben a Long Step, majd 2016-ban a Just Another Button. A későbbi kiadványok között szerepel a 2020-as Mojo, valamint a 2025 áprilisában megjelent The Best Is Yet To Come.

A zenekar történetének külön fejezete a dán blueszenésszel, Tim Lotharral kialakított együttműködés. A 2016-ban elindított Traveling Blues Nights projekt keretében közösen dolgoztak, és három albumot készítettek. A 2025-ös Crossing Borders című kiadványon Jesper Theis is közreműködött.

Az együttműködés jól mutatja, hogy a Mojo zenéje szervesen kapcsolódik az európai bluesélethez, amelyben az amerikai gyökerű műfajok sajátos helyi értelmezései alakultak ki. A magyar együttes számára ez a közeg nemzetközi zenei kapcsolatokat és közös alkotómunkát is jelentett. A zenekar lemezeiről, tagjairól és korábbi munkáiról további információk találhatók a Mojo hivatalos honlapján.