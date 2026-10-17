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Amikor a blues tubával szólal meg – Különleges koncertet ad ma este a Mojo a Laffert-kúriában

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A blues, a country és a beat találkozása, háromszólamú ének, szokatlan hangszerek és tizenöt év közös zenélés. Október 17-én, szombaton 18 órától különleges akusztikus koncertet ad a Mojo a dunaharaszti Laffert-kúriában. Az öttagú együttes ezúttal kifejezetten a történelmi épület hangulatához és adottságaihoz igazítja műsorát. A zenekar, amelynek repertoárját ma már elsősorban saját szerzemények alkotják, a hagyományos amerikai zenei műfajokból merítve alakította ki egyéni hangzásvilágát.

Viland Gabriella
2026. 10. 17. 12:07
A Mojo pályafutása során nyolc nagylemezt jelentetett meg, köztük több olyan felvételt, amely nemzetközi együttműködésben született. Fotó: Nagy János

Új színt hozott a tuba 

Az eredetileg háromtagú formáció több mint egy évtizede öttagú együttessé bővült. A legutóbbi jelentősebb változás 2024-ben történt, amikor megújult a ritmusszekció. A zenekarhoz Mazura János tubaművész és Blaskó György dobos csatlakozott. 

A tuba megjelenése különösen érdekes fordulatot jelentett a Mojo hangzásában. A hangszer a hagyományos basszusgitár szerepét vette át, így az együttes ritmikai alapja is más karaktert kapott. A tuba mély, telt hangja a korai jazz és a New Orleans-i fúvószenekarok világát is felidézheti, miközben a blues és a country dallamaival szokatlan párosítást alkot.

Blaskó György sokoldalú dobjátéka ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy az együttes a visszafogottabb akusztikus megszólalástól a lendületesebb, erőteljesebb zenei megoldásokig többféle hangulatot tudjon megszólaltatni. A Mojo számára az élő zenélésben a dinamika is meghatározó: a csendesebb, bensőségesebb részek és az intenzívebb hangszeres megszólalások váltakozása a koncertek fontos eleme. A mostani fellépésen mindez különösen érdekes lehet, hiszen a kúria kamarazenei környezete másfajta figyelmet és zenei arányokat kíván, mint egy nagyobb koncertszínpad.

Nyolc album és nemzetközi együttműködések

A Mojo pályafutása során nyolc nagylemezt jelentetett meg, köztük több olyan felvételt, amely nemzetközi együttműködésben született. Első albumuk, a Back In The Day 2012-ben született meg, ezt követte 2015-ben a Long Step, majd 2016-ban a Just Another Button. A későbbi kiadványok között szerepel a 2020-as Mojo, valamint a 2025 áprilisában megjelent The Best Is Yet To Come.

A zenekar történetének külön fejezete a dán blueszenésszel, Tim Lotharral kialakított együttműködés. A 2016-ban elindított Traveling Blues Nights projekt keretében közösen dolgoztak, és három albumot készítettek. A 2025-ös Crossing Borders című kiadványon Jesper Theis is közreműködött.

Az együttműködés jól mutatja, hogy a Mojo zenéje szervesen kapcsolódik az európai bluesélethez, amelyben az amerikai gyökerű műfajok sajátos helyi értelmezései alakultak ki. A magyar együttes számára ez a közeg nemzetközi zenei kapcsolatokat és közös alkotómunkát is jelentett. A zenekar lemezeiről, tagjairól és korábbi munkáiról további információk találhatók a Mojo hivatalos honlapján.

Három évszázados falak között szólal meg a blues

A szombati koncert helyszíne önmagában is figyelmet érdemel. A dunaharaszti Laffert-kúria a település egyik jelentős műemléke, amelynek története a XVIII. század elejére nyúlik vissza. A barokk épület 1716-ban épült, később többször átalakították, és hosszú időn keresztül gazdasági célokra is használták. Az egykori nemesi rezidencia a XIX. század elején magtárként működött, innen származik korábbi elnevezése, a Granárium is. Az épület állapota az évszázadok során jelentősen leromlott, mígnem az önkormányzat európai uniós támogatással és saját források felhasználásával megkezdte helyreállítását. A műemléki rekonstrukció 2010-ben fejeződött be, a felújított kúriát 2011 májusában nyitották meg ünnepélyesen – derül ki Dunaharaszti önkormányzatának hivatalos ismertetőjéből.

A ma kulturális központként működő kúria kiállításoknak, irodalmi esteknek és kamarazenei rendezvényeknek ad otthont. A földszinti díszterem 71 fő befogadására alkalmas, így a közönség a nagy koncerttermekhez képest jóval közvetlenebb környezetben találkozhat az előadókkal. A Mojo erre a sajátos környezetre készül külön műsorral. A zenekar sokszínű hangszerelése, a három énekhang összjátéka és a blues hagyományos zenei eszközei más hangsúlyt kaphatnak a történelmi épület falai között.

 

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Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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