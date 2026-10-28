Andrea Bocelli visszatér Budapestre – legendás albumával ünnepel a világhírű tenor
Harmincéves jubileumi világkörüli turnéjának egyik állomásaként érkezik Magyarországra Andrea Bocelli. A világhírű olasz tenor 2027. május 25-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel, ahol a klasszikus zene és a könnyűzene legismertebb dallamai csendülnek fel. A koncert fókusza az énekes Romanza című albumára helyeződik, amely három évtizeddel ezelőtt meghatározó szerepet játszott abban, hogy a művész nemzetközi sikereket érjen el.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en