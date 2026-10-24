Kétezer éves egyiptomi portrék kerülnek először külföldre

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Különleges ókori műalkotásokat láthat hamarosan a közönség Rómában: Egyiptom római kori múmiaportréiból rendeznek nagyszabású kiállítást, amelyen több mint 110 műtárgyat mutatnak be. A tárlat egyik legérdekesebb darabja egy két személyt ábrázoló, csaknem kétezer éves portré, amelyet restaurálás után állítanak ki. Az egyiptomi gyűjtemény több alkotása most először hagyja el az országot.

Viland Gabriella
2026. 10. 24. 15:00
A Portré hatalma – Egyiptom és Róma. A Fajúm arca című tárlat november 5-én nyílik meg a római Ara Pacis Múzeumban, és 2027. május 2-ig látogatható. Fotó: Ara Pacis Múzeum – https://www.arapacis.it/it/mostra-evento/il-potere-del-ritratto-egitto-e-roma-i-volti-del-fayum?utm_source=chatgpt.com

Rómában mutatják be a különleges gyűjteményt

A Portré hatalma – Egyiptom és Róma, a Fajúm arca című tárlat november 5-én nyílik meg a római Ara Pacis Múzeumban, és 2027. május 2-ig látogatható. A több mint 110 műtárgy között festett fatáblák, halotti leplek, temetkezési maszkok, márványszobrok és ókori ékszerek is szerepelnek. A kiállításon az egyiptomi múzeumok gyűjteményei mellett a párizsi Louvre, a Los Angeles-i Getty Museum és a New York-i Metropolitan Museum of Art műtárgyai is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy bemutassák, miként találkoztak az egyiptomi, görög és római művészeti hagyományok, és hogyan alakult át az emberábrázolás az ókorban. A restaurált Két testvér portréja most először hagyja el Egyiptomot – adta hírül az olasz portál, a Civita Mostre e Musei. 

A tárlatról további részletek az Ara Pacis Múzeum hivatalos honlapján olvashatók.

 

 

 

 

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