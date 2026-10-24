Kétezer éves egyiptomi portrék kerülnek először külföldre

Rómában mutatják be a különleges gyűjteményt

A Portré hatalma – Egyiptom és Róma, a Fajúm arca című tárlat november 5-én nyílik meg a római Ara Pacis Múzeumban, és 2027. május 2-ig látogatható. A több mint 110 műtárgy között festett fatáblák, halotti leplek, temetkezési maszkok, márványszobrok és ókori ékszerek is szerepelnek. A kiállításon az egyiptomi múzeumok gyűjteményei mellett a párizsi Louvre, a Los Angeles-i Getty Museum és a New York-i Metropolitan Museum of Art műtárgyai is helyet kapnak. A szervezők célja, hogy bemutassák, miként találkoztak az egyiptomi, görög és római művészeti hagyományok, és hogyan alakult át az emberábrázolás az ókorban. A restaurált Két testvér portréja most először hagyja el Egyiptomot – adta hírül az olasz portál, a Civita Mostre e Musei.

A tárlatról további részletek az Ara Pacis Múzeum hivatalos honlapján olvashatók.