Negyven éve hódít a Macskafogó, ma már színházban is siker
Negyven évvel ezelőtt mutatták be a magyar animáció egyik legismertebb alkotását, a Macskafogót, amelynek szereplői és legendás párbeszédei azóta több generáció számára váltak felejthetetlenné. Ternovszky Béla kultikus rajzfilmje ma már a színházban is tovább él: október 18-án a József Attila Színházban láthatja a közönség a történet színpadi változatát.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en