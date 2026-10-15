A gyűjtők számára jó hír, hogy a novemberi kiadvány teljesen elkülönítve hozza a bónuszdalokat. A dupla CD-s verzió első korongján az eredeti album 14 száma hallható, míg a második lemez hordozza az 5 új felvételt. Az önálló bakelit kiadás (standalone vinyl) magukat a bónuszdalokat tartalmazza az LP-n, ami mellé kiegészítésként csomagolják az eredeti album CD-változatát.
Egyszerűen fáradhatatlanok: öt kiadatlan dallal bővíti új albumát a Rolling Stones
Öt eddig kiadatlan dallal bővíti idén megjelent stúdióalbumát a Rolling Stones: a rocklegendák november 27-én jelentetik meg a Foreign Tongues, Loose Lips című deluxe kiadást. A Polydor/Universal Music gondozásában érkező anyagon a rajongók igazi zenei kuriózumokat, köztük a néhai Charlie Watts utolsó játékát is meghallgathatják.
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