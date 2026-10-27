A varázsló utolsó dala – szerdán Budapestre érkezik a rocktörténelmi jelentőségű Uriah Heep búcsúturnéja
Közel hat évtizednyi dicsőséges, rocktörténeti utazás után végérvényesen lehúzza a rolót a világ körüli koncertezésben a hard rock egyik legbecsültebb úttörője, a Uriah Heep. A legendás zenekar The Magician’s Farewell elnevezésű, korszaklezáró búcsúturnéja keretében október 28-án a Barba Negra színpadát is beveszi, méghozzá a skót Heavy Pettin’ társaságában.
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