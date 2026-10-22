Velünk is megtörténhet – Filmben szólalnak meg a 2006 őszén edződött fiatalok
Fiatalok kérdésein keresztül idézi fel a 2006-os politikai és rendőrterror eseményeit a Velü/n/k is megtörténhet című film. A barikádokon helytállóknak és a terror áldozatainak emléket állító alkotást szombaton 22.30-kor, vasárnap pedig 16.05-kor vetíti a Hír TV, később a YouTube-on is elérhető lesz.
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