Különös dolgot fejtett meg a magyar egyetem a népzene és a popzene hatásáról

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Egy ország kulturális arculatát nemcsak a látvány, hanem a hozzá társított zene is formálja. Ugyanazt az úti célt egzotikusnak és veszélyesnek, békésnek vagy éppen pezsgőnek érzékelhetjük attól függően, milyen dallamok kísérik a róla készült országimázsfilmet – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából. A vizsgálat arra is rámutat, hogy a hagyományos népzene nem pusztán kulturális díszítőelem: az adott ország identitásának közvetítésében és a róla kialakított kép formálásában is meghatározó szerepet játszhat.

Balázs D. Attila
2026. 11. 10. 9:31
Különös dolgot fejtett meg a magyar egyetem a népzene és a popzene hatásáról
Fotó: Mudra László

A Covinus kutatói szerint a zene sokkal több, mint reklámeszköz

A zene több, mint puszta hirdetési eszköz. Olyan fontos elem, amely képes összetett képet közvetíteni egy turisztikai helyszínről

– hangsúlyozta Irimiás Anna. A kutató szerint azoknál az úti céloknál, amelyek biztonságos, barátságos és könnyen elérhető helyként szeretnék pozicionálni magukat, a zene is meghatározó lehet abban, milyen tulajdonságokat képzelnek hozzájuk a nézők.
A vizsgálat arra is rámutat, hogy a turisztikai kommunikációban a zenei választásnak tudatos döntésnek kell lennie. Nem mindegy ugyanis, hogy egy ország a kalandot, a pihenést, a kulturális gazdagságot vagy éppen a szórakozást szeretné hangsúlyozni. Különösen fontos lehet ez a kevésbé ismert, távoli desztinációk esetében, amelyekről a potenciális látogatóknak gyakran kevés közvetlen tapasztalatuk van.
A kutatás eredményei a Journal of Tourism, Heritage, & Services Marketing című folyóiratban jelentek meg. A tanulmány így a turizmusmarketing mellett a kulturális örökség és a nemzeti önkép közvetítésének kérdéséhez is adalékokkal szolgál.

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