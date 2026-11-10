Különös dolgot fejtett meg a magyar egyetem a népzene és a popzene hatásáról

A Covinus kutatói szerint a zene sokkal több, mint reklámeszköz

A zene több, mint puszta hirdetési eszköz. Olyan fontos elem, amely képes összetett képet közvetíteni egy turisztikai helyszínről

– hangsúlyozta Irimiás Anna. A kutató szerint azoknál az úti céloknál, amelyek biztonságos, barátságos és könnyen elérhető helyként szeretnék pozicionálni magukat, a zene is meghatározó lehet abban, milyen tulajdonságokat képzelnek hozzájuk a nézők.

A vizsgálat arra is rámutat, hogy a turisztikai kommunikációban a zenei választásnak tudatos döntésnek kell lennie. Nem mindegy ugyanis, hogy egy ország a kalandot, a pihenést, a kulturális gazdagságot vagy éppen a szórakozást szeretné hangsúlyozni. Különösen fontos lehet ez a kevésbé ismert, távoli desztinációk esetében, amelyekről a potenciális látogatóknak gyakran kevés közvetlen tapasztalatuk van.

A kutatás eredményei a Journal of Tourism, Heritage, & Services Marketing című folyóiratban jelentek meg. A tanulmány így a turizmusmarketing mellett a kulturális örökség és a nemzeti önkép közvetítésének kérdéséhez is adalékokkal szolgál.