Elhunyt Finta László
Hatvankét éves korában elhunyt Finta László kulturális szervező, a budapesti Nyitott Műhely alapítója. Halálhírét az intézmény munkatársai jelentették be hétfőn közösségi oldalukon. A műhely a hír közlése szerint határozatlan ideig zárva tart.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en