50 éve hunyt el az Erdélyi ritkaságok könyvsorozat atyja, akihez a megfélemlítések ellenére szellemi mentőakciók sora kötődött

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Fél évszázada, 1971. november 12-én távozott az élők sorából Jancsó Elemér irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár, aki a legnehezebb történelmi sorsfordulók idején is mindent megtett az erdélyi magyar szellemiség és művelődéstörténet megőrzéséért.

Balázs D. Attila
2026. 11. 13. 11:53
Jancsó Elemér irodalomtörténész
Jancsó Elemér irodalomtörténész Fotó: Deák Ferenc / Minerva Fotóarchívum Forrás: Deák Ferenc / Minerva Fotóarchívum
Jancsó elhunyta után egy évvel jelent meg ez az irodalomelméleti könyv a Kriterionnál

Bár Jancsó elkerülte a börtönbüntetést, a koncepciós eljárás hullámai őt és közvetlen környezetét is súlyosan érintették. A perben meghurcolt, hosszú börtönévekre ítélt kollégái – köztük Gazda Ferenc és a tankönyvszerkesztőség tagjai – sorsa világos üzenet volt a diktatúra részéről. Jancsó Elemért folyamatos politikai nyomás, megfigyelés és adminisztratív zaklatások érték: egyetemi oktatói tevékenységét szigorú kontroll alá vonták, publikációs lehetőségeit megnyirbálták, a hatóságok pedig minden eszközzel igyekeztek elszigetelni őt a fiatal nemzedéktől és a magyarországi tudományos élettől.

Öröksége ma is iránytű

A megfélemlítés és a szűkre szabott mozgástér ellenére Jancsó Elemér nem tört meg. Cendesen, alázattal folytatta a kutatómunkát, monográfiákat írt a felvilágosodás kori irodalomról, és nevelte a tanítványok sorát, akik továbbvitték a kolozsvári szellemi műhely hagyományait. Amikor 1971. november 12-én Kolozsvárott elhunyt, az erdélyi magyarság egyik legodaadóbb őrállóját veszítette el. Az ismert irodalomtörténész, Bíró Ferenc ezekkel a szavakkal búcsúztatta: 

Hogy az erdélyi kultúra történetének az általa elsősorban kutatott évszázadnyi területét ma olyan izgalmasnak és értékekben gazdagnak látjuk, az jelentős részben az ő tanulmányainak köszönhető.

 

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