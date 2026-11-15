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Nyolc Oscar-jelölés után éjszaka végre kitüntetik Glenn Close-t

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Hollywood egyik legelismertebb színésznője, Glenn Close tiszteletbeli Oscar-díjat kap a ma este kezdődő Governors Awards gálán, ami magyar idő szerint hétfőn hajnali kettőkor kezdődik. A 79 éves művészt pályafutása során nyolcszor jelölték az amerikai filmakadémia legrangosabb díjára, ám egyszer sem sikerült elnyernie az aranyszobrot. Most több mint négy évtizedes filmes munkásságát ismerik el.

Viland Gabriella
2026. 11. 15. 21:23
Nyolc Oscar-jelölés után éjszaka végre kitüntetik Glenn Close-t
Glenn Close amerikai színésznő Fotó: Fotó: Wikipédia

 

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