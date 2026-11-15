Nyolc Oscar-jelölés után éjszaka végre kitüntetik Glenn Close-t
Hollywood egyik legelismertebb színésznője, Glenn Close tiszteletbeli Oscar-díjat kap a ma este kezdődő Governors Awards gálán, ami magyar idő szerint hétfőn hajnali kettőkor kezdődik. A 79 éves művészt pályafutása során nyolcszor jelölték az amerikai filmakadémia legrangosabb díjára, ám egyszer sem sikerült elnyernie az aranyszobrot. Most több mint négy évtizedes filmes munkásságát ismerik el.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en