Rendkívüli

Bombariadó volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is

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Poszt-trauma

Feldmár, Puzsér és Éva, a kannibál

A pszichoterapeuta úgy értelmezi a szeretetet, hogy noha képes lenne bántani valakit, de mégsem teszi.

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Kárpáti András
Feldmár, Puzsér és Éva, a kannibál
2026. 10. 26. 14:03
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Szentesi Zöldi László
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Szentesi Zöldi László: Nagy focialista forradalom

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A forradalom talán tényleg akkor kezdődött, amikor az angol Ling játékvezető lefújta a világbajnoki döntőt, majd a Rimet-kupát nem Puskás Ferencnek, hanem Fritz Walternek adták át.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu