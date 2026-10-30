Mesterséges intelligencia segíthet a vállalkozásoknak megtalálni a megfelelő finanszírozást

A megoldás azt is megmutatja, hogy az előminősítés alapján összesen mekkora összegű támogatási és hitellehetőség érhető el az adott vállalkozás számára, megkönnyítve a fejlesztési lehetőségek felmérését.

Az új forrásokról is értesítést kaphatnak a cégek

A finanszírozási lehetőségek lekövetése szintén kihívást jelenthet, különösen akkor, ha új konstrukciók jelennek meg, vagy ha a meglévők feltételei változnak.

A BUPA új funkciója ezért proaktívan is segíti a felhasználókat: ha új forrás válik elérhetővé, vagy ha egy korábban elérhető konstrukció feltételei módosulnak, a rendszer az előminősítés eredménye alapján automatikus e-mail-értesítést küldhet. A releváns lehetőségekről való gyorsabb tájékozódás egy-egy beruházási döntés során akár versenyelőnyt is jelenthet.

Forrás: MBH Bank Nyrt.

Banki és digitális támogatás a vállalkozásoknak

Az MBH Bank a hagyományos banki konstrukciók mellett az európai uniós forrásból finanszírozott lehetőségek elérésében is támogatja a vállalkozásokat. Vállalati MFB Pont Plusz hálózatán keresztül kamatmentes, illetve kedvezményes finanszírozási konstrukciók is elérhetők.

Ezt egészíti ki digitális oldalról a BUPA, az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett bankfüggetlen pénzügyi menedzsmenteszköz. A platform a banki és számlázási információk mellett pénzügyi analitikákkal, cashflow-előrejelzéssel és a pénzügyi kötelezettségek nyomon követésével segíti a vállalkozások napi működését.

Az új AI-alapú előminősítési funkció tovább bővíti a BUPA szolgáltatásait, segítve a hazai vállalkozások forráshoz jutását.

A BUPA szolgáltatásairól további információ a bupa.hu oldalon érhető el.

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A BUPA szolgáltatást az MBH Csoport tagja, az MBH eFin Technologies Zrt. nyújtja, részletekért kattintson ide bupa.hu Az MBH eFin Technologies Zrt. és az MBH Bank Nyrt. az ajánlati kötöttségét, az előminősítés, illetve a hitelfelvétel eredményéért és a pályázati folyamat sikerességéért való felelősség kizárja. A szolgáltatás igénybevételéhez BUPA regisztráció szükséges. Az MBH eFin Technologies Zrt. nem végez pályázati, üzletviteli tanácsadási tevékenységet, az általa nyújtott szolgáltatás általános tájékoztatásnak minősül. A jogosultság megállapítására kizárólag a pályázatot kezelő szervezet, illetve a hitelnyújtó jogosult. A MBH eFin Technologies Zrt. nem garantálja, hogy a mesterséges intelligencia által alkalmazott információk minden időpontban maradéktalanul megfelelnek a hatályos feltételrendszernek. Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatások részleteit az MBH Bank Nyrt. mindenkor hatályos kondíciós listái, hirdetményei, általános szerződési feltételei és az Általános Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu oldalon és bármely bankfiókban.