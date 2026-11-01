A demokráciát mi, uniós polgárok védhetjük meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy jó ötlethez nem parlamenti szék kell, elég egy zsúfolt buszmegálló vagy egy családi ebéd.

2026. 11. 01. 23:59
A demokráciát mi, uniós polgárok védhetjük meg

A folyamat digitális motorja a Polgári Részvételi Platform, amely egy határok nélküli, óriási online fórumként működik. Itt bárki megoszthatja javaslatait, vitázhat, vagy támogathatja mások ötleteit, miközben a beépített mesterséges intelligenciának köszönhetően egy magyar állampolgár és egy finn tanár közvetlenül, nyelvi korlátok nélkül vitathatja meg, hogyan lehetne biztonságosabbá és átláthatóbbá tenni a digitális világot. Ez a platform a gyakorlatban neveli ki a tudatosabb médiafogyasztást és a kritikus szemléletet, ami a manipuláció elleni immunitás közvetlen forrása. A kampány hitelességét harminckét olyan tagállami nagykövet garantálja, akik korábban már részt vettek az Európai Állampolgári Testületek munkájában. Az ő jelenlétük a zálog arra, hogy a lakossági beleszólás nem elvész, hanem kézzelfogható szakpolitikai pajzzsá alakul.

Képforrás: EC

Ennek a tudatos, demokratikus ellenállóképességnek a hazai, gyakorlati lenyomatát jelzik a fiatalok bevonását célzó események is. Ezen értékek mentén rendezik meg 2026. november 18-án a „4forEurope” országos középiskolai tanulmányi verseny regionális döntőjét Miskolcon. A vetélkedő megmutatja, hogy a jövő generációi a helyi szintű vita- és döntési folyamatokon keresztül válnak a manipulatív külső narratívák tudatos kiszűrőivé.

A jelenleg is zajló összeurópai konzultáció eredményei így közvetlenül a gyakorlati védelmi stratégia végrehajtását szolgálják. A strukturált online viták adják a közvetlen alapanyagot a demokratikus ellenállóképességgel foglalkozó Európai Állampolgári Testület számára. A tagállamokból véletlenszerűen kisorsolt százötven polgár az EU központjában találkozik, hogy az online gyűjtött társadalmi tapasztalatokat konkrét, hivatalos ajánlásokká formálja.

A képlet tehát a következő módon áll össze egyetlen koherens rendszerré: a politikai döntéshozatalba való nagyobb lakossági beleszólás növeli a társadalmi elkötelezettséget, ez a részvétel megerősíti a polgárok manipulációval szembeni ellenállóképességét, a tudatos állampolgárok összessége pedig létrehozza az Európai Demokrácia Pajzsot, amely képes visszaverni a külső hibrid fenyegetéseket. Amikor a százötven sorsolt állampolgár a november 20-22-i záróülésen megvitatja a végleges ajánlásokat, azok közvetlenül az Európai Bizottság asztalára kerülnek, biztosítva, hogy a jövőben a dezinformáció elleni küzdelem ne a polgárok feje felett, hanem velük együtt valósuljon meg.

 

 

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