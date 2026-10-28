A platform, ami lebontotta a nyelvi falakat a magyar és a svéd polgár között

Ez a monumentális online fórum nem egy öncélú chat-szoba, és a beérkező vélemények nem egy elnyelő digitális süllyesztőben végzik. A platform szorosan összekapcsolódik az Európai Bizottság jelenleg is aktívan zajló, „Protect What Matters” (Védd, ami számít: a demokráciát) elnevezésű, teljesen digitális kampányával. A kezdeményezés abból a mindennapi valóságból indul ki, hogy a társadalom jólétét célzó legértékesebb gondolatok gyakran a legáltalánosabb pillanatokban fogalmazódnak meg az emberekben. A bevásárlás során a pénztárra várva, az autómosóban a kocsira várva, vagy éppen a gyorsétteremben az ételre várva fogalmazódnak meg a különböző ötletek.

A kampány pontosan arra bátorítja az európaiakat, hogy ezeket a hétköznapi ötleteket töltsék fel a felületre, kommentálják egymás felvetéseit, és szavazataikkal támogassák a legjobb javaslatokat. A hitelességet pedig harminckét olyan helyi nagykövet biztosítja a tagállamokból, akik korábban maguk is részt vettek az állampolgári panelekben, és most saját példájukkal mutatják meg: a platformon elindított gondolatoknak valós súlyuk van.

Az éppen a szemünk előtt zajlódó folyamatoknak kézzelfogható tétjük van, a demokrácia alapjaira épülő gépezet ugyanis éppen ezekben a hetekben is gőzerővel pörög. Az online felületen jelenleg is zajló, a demokrácia megerősítését célzó összeurópai viták eredményei a szeptemberben, októberben és novemberben is ülésező, demokratikus rezilienciával foglalkozó Európai Állampolgári Testület munkáját segítik. A tagállamokból véletlenszerűen kisorsolt százötven polgár a platformon összegyűlt lakossági észrevételeket és trendeket használja közvetlen alapanyagként Brüsszelben.

Az online térből kiszűrt legértékesebb javaslatokat a testület tagjai konkrét, hivatalos ajánlásokká formálják az Európai Demokrácia Pajzs (European Democracy Shield) keretében. Amikor a sorsolt polgárok a novemberi záróülésen megszavazzák a végleges csomagot, az egyenesen a döntéshozók asztalára kerül. A Polgári Részvételi Platform tehát bebizonyította: ha technológiával lebontjuk a nyelvi falakat, a hétköznapi emberek hangja láthatatlan kommentekből a hivatalos uniós stratégia elkerülhetetlen forrásanyagává válik.