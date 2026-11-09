Már nem kizárólag a banki díjak számítanak: új szempontok alakítják a számlaválasztást

Banki szolgáltatásokon túlmutató kedvezmények

Az új számlacsomag-család a hagyományos banki szolgáltatások mellett a digitális életmódhoz kapcsolódó kiadásokra is kedvezményeket kínál. A meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-szolgáltatások előfizetési díjából a bank hat hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8000 forintot téríthet vissza a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.

Az online pénzügyi visszaélések növekvő kockázata miatt a pénzünk biztonsága is egyre fontosabbá válik, éppen ezért az új számlacsomagokhoz bankolási védelmet nyújtó biztosítás is kapcsolódik. Ez a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet a meghatározott gyanús tranzakciók, valamint az elveszett vagy ellopott bankkártyákkal összefüggő visszaélések esetén.

Képforrás: MBH Bank

A számlacsomag díja is az ügyfél szokásaihoz igazodhat

A számlacsomag kiválasztásakor a kedvezmények mellett továbbra is fontos kérdés a rendszeres banki költségek alakulása. Az MBH Tripla család kedvezményrendszere figyelembe veszi, hogy érkezik-e rendszeres jövedelem a számlára, illetve rendelkezik-e az ügyfél megtakarítással. A feltételek részleges teljesítése 50 százalékos, együttes teljesítése pedig 100 százalékos kedvezményt jelenthet a havi csomagdíjból.

Az MBH Bank az egyszerűsített bankváltást is beépítette a számlanyitási folyamatba, így az új számla megnyitása és a korábbi bankkapcsolat áthelyezése egy helyen intézhető. A promóciós feltételek teljesülése mellett, sikeresen megvalósult bankváltási folyamat esetén 30.000 Ft jóváírást ad a bank, így ezt minden Tripla számlanyitónak érdemes megfontolni. Az új számlacsomagok bankfiókokban és digitális csatornákon igényelhetők. A választás előtt érdemes áttekinteni az egyes konstrukciók díjait, a kedvezmények igénybevételének feltételeit, valamint azt, hogy a kapcsolódó szolgáltatások mennyire illeszkednek a saját pénzügyi szokásainkhoz.