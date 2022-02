A csúcsok csúcsán: natúrborok, ínyenckonyha, kifogástalan kiszolgálás – N28

Ritka eset, de mégis előfordul, hogy az ember életvitelszerűen pásztázza a világhálót, vadássza az új helyek megnyitásáról szóló híreket, s mégis csak úgy beleakad egy étterembe vagy borbárba, majd utólag veszi észre, hogy arról már megannyi érdemleges portál hírt adott. Így jártam az N28-as borbárral, amit a Marlou nevű, hasonló profilú, natúrboros helyre igyekezve szúrtam ki, majd látogattam meg pár nappal később.

Mikor meséltem a szakma egyik bennfentesének, hogy milyen jó helyet fedeztem fel a Nagymező utca 28 alatt, összemosolygott feleségével, mondván, hát persze, ott főz Molnár Márk, aki két évtizednyi csillagos helyeken töltött külföldi munka után végre hazatért. (Közben a Costes Downtown konyháját is átvette, de ez más kérdés, az N28 honlapja szerint még ő főz e jeles borbárban.) A világhálón szuperlatívuszokban írnak az új borbárról, magam sem tehetek mást, a tárgyszerűség sokkal fontosabb, mint annak látszata, s az ember ne keressen hibát ott, ahol nincs.

A képek a szerző felvételei.

A honlapon kissé rejtélyes sorok a tulajdonosokról, bár egy részüknek kiléte kiderül a borlapot átnézve: „El tudod képzelni a megszállott borász karakterét, aki rég elfeledett szőlőfajtákból készít bort és pezsgőt, amit Michelin csillagos éttermek is tartanak? Vagy a barátját Mádról? A vendéglátás nála egy másik dimenzió. A bora is az. És akkor ott van még a borász cimborája a feleségével. Ők azok, akikhez, ha váratlanul betoppansz, ott ragadsz. Akiknél mindig akad egy jó falat. A borász lánya mióta az eszét tudja a papájával dolgozik. Vérében van, hogy értékelje és felkutassa a hazai borkülönlegességeket. Az N28 WINE & KITCHEN ennek a családi kötelékekkel átszőtt baráti társaságnak az ötlete volt. A mi ötletünk volt.”

Rég elfeledett szőlőfajtákkal Magyarországon a legmélyebben, legintenzívebben Szentesi József foglalkozik, aki a „Borászok borásza” díjat is elnyerte már, neki köszönhetően kóstolhatunk ma bort Balafántból, Lisztesből, Tihanyi kékből, hogy csak azok közül említsek néhányat, melyekkel az ember legalább olvasmányszinten találkozik s melyekből más borász nem tesz bort az asztalra. (Góhért, Csókaszőlőt mástól is kóstolhatunk, a Szentesi birtoknak több fajtájáról még a borrajongók sem hallottak.) Azt is tudhatjuk róla, hogy kiváló pezsgőt készít, nemcsak saját termésből, hanem jeles borászok borából is. Az N28-ban mintegy 23 bora kapható, így alighanem teljes bizonyossággal beazonosítottuk az egyik kezdeményezőt. A mádi bortermelőről megtudtuk, hogy lánya van, akivel együtt dolgoznak, benne sem nehéz felismerni Barta Károlyt, akinek mintegy 17 bora hozzáférhető a jeles borbárban. Egy ilyen együttműködésből csak jó dolog születhet, különösen, ha adott mindehhez egy kiváló séf és szakmaszerető felszolgálógárda is.

Mindezek után nem meglepő, hogy a borlap impozáns, párját ritkító. Közel 150 minőségi magyar bort tartanak, melyek zöme organikus szemléletű natúrbor, több, mint húsz tételt pohárra is kimérnek. Vendégbarát megoldás, hogy a borokból fél deci is kérhető ár-arányosan, büntető-árrés nélkül. Visszaköszönnek a kétezres évek első felének Maligános élményei, ahol szintén Szentesi József tulajdonos-üzletvezetőnek köszönhetően ugyanilyen széles volt a poharazott választék, és a borokat 4 cl-re is kimérték. Nem ez a profil, de tartanak hatféle kiemelkedő kézműves sört is a Monyótól, a Horizonttól és a Firsttől. A töményválaszték nem túl széles, viszont kifejezetten igényes. Prémium üdítőket kínálnak, a nagyipari vonalat teljes mértékben mellőzik minden téren.

A honlap szenvedélyes vendéglátást ígér. Tény és való, a kiszolgálás kifogástalan, pincérünk udvarias, kedves, kommunikatív, szakszerű, rugalmas. Az is tetszetős, hogy a honlapon felkérik a vendégeket, hogy jelezzék, ha színházba érkeztek, hogy gyorsabb kiszolgálást biztosítsanak nekik.

Az étlapon pintxo-k, érlelt felvágottak, sajtok, kencék és mediterrán ihletésű meleg ételek. A honlap így ír a konyháról: „Séfünk, Molnár Márk ételeit a letisztultság jellemzi. San Sebastian, Barcelona és Párizs – három olyan helyszín, melyek örök inspirációnak bizonyultak számára. Általa a déli népeket jellemző életérzés, életstílus, életszeretet jelenik meg gasztronómiai kínálatunkban.” Kínálnak többek között kovászolt ördögszekérgombát zöld chiliszósszal, kacsamáj-pástétomot pirított brióssal és fügével, libaconsommé-t grillezett kacsamájjal, szarvasgulyást ancho chilivel, vargányával, csomborral, arbequina olívaolajjal, szárazon érlelt magyar marha Rib-Eye-t escalivada-val és salsa verde-vel, égetett baszk túrótortát piros erdei gyümölccsel.

Az árak értékarányosak. Pintxo-k 1490 és 3190, érlelt felvágottak, pástétomok és sajtok 2490 és 5990, levesek, saláták és főfogások 2890 és 8990, desszertek 1540 és 1740 forint között kaphatók.

Ettünk két, különböző ízesítésű friss osztrigát, melyek vibrálóak, izgalmasak voltak, érdemi pluszt adtak a hagyományos, citromos variánshoz képest, ami igencsak ritkaság. Ízletes volt a rikottával és mandulával kínált égetett brokkoli is. Kipróbáltuk a hely nevét viselő „N28” Pintxo-t is, ami érlelt mangalicasonka, grillezett kacsamáj, rák, balzsamecet kombinációjából állt, a kiváló tartású és ízű, tökéletesen hőkezelt magas minőségű máj, illetve rák, s a pazar sonka visszafogott ízesítéssel harmonikus, signiture dish-hez méltó egységgé állt össze.

Az N28 nem egyszerűen egy kiemelkedő borbár.

Ez a hely jelen pillanatban Kárpát medencei szinten a műfaj legjobbja.

Pont.

Elérhetőségek:

N28 Wine and Kitchen

Budapest, VI. ker., 28.

Telefonszám: +36 70 659 4312

Honlap: www.n28.hu

E-mail-cím: [email protected]

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig: 11.00 – 23.00