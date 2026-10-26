Harry Kane nyert, huszonöt év után újra angol kézben az Aranylabda

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Harry Kane lett az Aranylabda 2026-os győztese. 2001, Michael Owen sikere után kapta újra angol futballista az elismerést. Kane Londonban vehette át az elismerést, jelenlegi klubja, a Bayern mellett a helyi Tottenhamnek, azaz a nevelőegyesületének is köszönetet mondott. Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik a szavazáson.

Koczó Dávid
2026. 10. 26. 23:58
Harry Kane nyert, huszonöt év után újra angol kézben az Aranylabda
Ronaldo kétszer nyert, most ő hirdette ki: Harry Kane 2026 Aranylabda-győztese Fotó: AFP/Franck Fife

Harry Kane a legjobb gólszerzőnek járó, objektív díjat vehette át, s a londoni közönség skandálta, hogy ez még nem az utolsó alkalom, hogy színpadra lép az este során. Az angol csatár 2024 után másodszor vehette át a Gerd Müller nevét viselő trófeát, az akkori versennyel ellentétben most egyedül nyert, nem pedig Kylian Mbappéval holtversenyben.

Ronaldo hirdette ki: Harry Kane a győztes

Utolsóként a fő díj, az Aranylabda átadása következett, a kétszeres győztes, a brazil Ronaldo lépett a színpadra, aki 1997-ben a legfiatalabb játékos volt, aki megkapta az elismerést.

Lamine Yamal sikere elvette volna a braziltól a rekordot, de a fiatal spanyolnak még várnia kell: 2026 Aranylabda-győztese Harry Kane lett!

Kane Michael Owen 2001-es sikere óta az első angol győztes. Mögötte Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik a szavazáson.

Aranylabda-gála, a díjazottak

  • Férfi Aranylabda: Harry Kane (angol, Bayern München)
  • Női Aranylabda: Alexia Putellas (spanyol, Barcelona/London City Lionesses)
  • Legjobb férfi kapus (Jasin-trófea): Unai Simón (spanyol, Athletic Bilbao)
  • Legjobb női kapus: Cata Coll (spanyol, Barcelona)
  • Legjobb fiatal férfi futballista (Kopa-trófea): Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
  • Legjobb fiatal női futballista: Vicky López (spanyol, Barcelona)
  • Az idény edzője férfi csapatoknál (Johan Cruyff-trófea): Luis de la Fuente (spanyol, Spanyolország)
  • Az idény edzője női csapatoknál: Pere Romeu (spanyol, Barcelona)
  • Az idény férfi csapata: Paris Saint-Germain (francia)
  • Az idény női csapata: Barcelona (spanyol)
  • Gerd Müller-trófea (a legjobb gólszerzőnek): Harry Kane (angol, Bayern München), illetve Charlyn Corral (mexikói, Pachuca)
  • Sócrates-trófea (humanitárius díj): Bukayo Saka (angol, Arsenal)

 

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