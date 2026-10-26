Harry Kane nyert, huszonöt év után újra angol kézben az Aranylabda

Harry Kane a legjobb gólszerzőnek járó, objektív díjat vehette át, s a londoni közönség skandálta, hogy ez még nem az utolsó alkalom, hogy színpadra lép az este során. Az angol csatár 2024 után másodszor vehette át a Gerd Müller nevét viselő trófeát, az akkori versennyel ellentétben most egyedül nyert, nem pedig Kylian Mbappéval holtversenyben.

Ronaldo hirdette ki: Harry Kane a győztes

Utolsóként a fő díj, az Aranylabda átadása következett, a kétszeres győztes, a brazil Ronaldo lépett a színpadra, aki 1997-ben a legfiatalabb játékos volt, aki megkapta az elismerést.

Lamine Yamal sikere elvette volna a braziltól a rekordot, de a fiatal spanyolnak még várnia kell: 2026 Aranylabda-győztese Harry Kane lett!

Kane Michael Owen 2001-es sikere óta az első angol győztes. Mögötte Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik a szavazáson.