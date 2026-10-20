Gulácsi Liverpoolban, Varga Barnabás a Manchester City otthonában tehet csodát

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A futballvilág figyelme kedden este Párizsra összpontosul, ahol a BL-címvédő PSG a Barcelonát fogadja. Mi, magyarok azonban két angol városra, Manchesterre és Liverpoolra figyelünk leginkább a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik játéknapján. A Varga Barnabással és Vitális Milánnal érkező AEK Athén a Manchester City ellen lép pályára, míg a Gulácsi Péter fémjelezte Villarreal a Liverpool otthonában vizitál.

Lantos Gábor
2026. 10. 20. 5:12
Amikor Gulácsi Péter a Liverpool ellen védett: 2024 októberében a Lipcse kapusaként játszott az angol csapat ellen a BL-ben Fotó: HESHAM ELSHERIF Forrás: ANADOLU
Dominik Szoboszlai of Liverpool during the Premier League match between Newcastle United and Liverpool at St. James's Park in Newcastle, United Kingdom, on August 23, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik biztosan nem lehet ott a Villarreal elleni BL-meccsen - Fotó: NurPhoto via AFP

A Liverpool edzője szerint fontos meccs következik a spanyol Villarreal ellen kedden a Bajnokok Ligájában. Iraola azt mondta, hogy jól ismeri az ellenfelet, s olyan mérkőzésre számít, mint amilyet ebben a sorozatban az Atlético Madrid ellen játszottak. Arra is odafigyelnek, hogy kedden csak olyan játékosok menjenek csatába, akik 100 százalékos állapotban vannak. 

Andoni Iraola hétfőn arról beszélt, hogy a találkozó számára személyes szempontból is különleges lesz. A Villarreal edzőjével, Ínigo Pérezzel az Athletic Bilbao utánpótláscsapatánál ismerkedtek meg, később együtt futballoztak az első csapatban, majd Iraola a Rayo Vallecanónál a segítőjének is felkérte.

Számomra ez különleges mérkőzés lesz, mert az ellenfél edzője az egyik legjobb barátom.

A Villarreal október 13-án 3-1-re legyőzte a Napolit a BL-ben, ami komoly önbizalmat adhatott a csapatnak. Ezt a formát nem sikerült állandósítani, mert Gulácsi Péter csapata szombaton 0-0-s döntetlent ért el a spanyol bajnokságban az Elche ellen. 

Párizsban jön a BL-kedd legnagyobb rangadója

A keddi játéknap legnagyobb rangadóján a címvédő Paris Saint-Germain a Barcelonát fogadja. A két csapat egyaránt két győzelemmel kezdte a BL ligaszakaszát, így a párizsi összecsapás nemcsak presztízsrangadó, hanem fontos erőfelmérő is. Jelen pillanatban a táblázaton a PSG az első, a Barcelona pedig a második helyen áll.

A PSG vezetőedzője, Luis Enrique hétfőn arról beszélt, hogyan próbálják korlátozni a Barcelona legveszélyesebb támadójának mozgásterét. „Lamine Yamal ellen a legjobb védekezés az, ha nálunk van a labda” – mondta Enrique. 

A PSG trénere szerint a labdabirtoklás csapatának a legerősebb fegyvere, de tisztában van azzal, milyen nehéz ezt megvalósítani a Barcelona ellen.

A védekezés szerinte nem egyetlen játékosra hárul, csapatként kell megoldaniuk a feladatot.

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique gestures during a press conference at the Paris Saint-Germain's campus in Poissy, west of Paris on October 19, 2026 on the eve of their UEFA Champions League first round day 3 football match against FC Barcelona. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Luis Enrique, a PSG vezető edzője - Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Luis Enrique különleges érzelmi kapcsolatban van a Barcelonával, hiszen játékosként és edzőként is dolgozott a katalán klubnál. Ennek ellenére világossá tette, hogy kedden kizárólag a PSG győzelme érdekli.

A Barcelona középpályása, Pedri a mérkőzés egyik legfontosabb taktikai kérdésére hívta fel a figyelmet. Szerinte azon múlik a három pont sorsa, hogy melyik csapat tudja jobban megtartani a labdát.

A Barcelona német vezetőedzője, Hansi Flick hétfőn szintén megszólalt, és nem titkolta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a párizsi találkozónak. 

A keddi mérkőzés jó próba lesz számunkra, hogy lássuk, hol tartunk.

Flick a PSG-t az európai élmezőny egyik legérettebb csapatának nevezte, és külön méltatta Luis Enrique munkáját. Szerinte a párizsiak az elmúlt években sokat fejlődtek, ezért a Barcelonának magas szinten kell futballoznia, ha eredményes akar lenni a francia fővárosban. 

A Barcelona a Betis elleni 5-2-es győzelemmel hangolt a rangadóra, és a csapat egymás után tizenegy mérkőzésen maradt veretlen. A PSG szintén győzelemmel érkezik: a Strasbourg ellen 3-1-re nyert a francia bajnokságban. A párizsiak a Manchester City elleni 4-2-es BL-sikerükkel is jelezték, hogy a legmagasabb szinten is képesek nagy tempójú, gólgazdag futballra.

A DVTK volt edzője újabb nagy feladat előtt áll

Az azeri Sabah Baku, amelynek kispadján a Diósgyőr egykori vezető edzője, Valdas Dambrauskas ül most újabb nagy feladat előtt áll. A bakui csapat egy hete hazai pályán legyőzte a cseh Slavia Praha együttesét, most viszont a német Borussia Dortmund érkezik Bakuba. Valdas Dambrauskas első mondata sok mindenkit meghökkentett. 

Sabah's Lithuanian Manager Valdas Dambrauskas leads a training session of his team at the Baku Olympic Stadium in Baku on October 19, 2026, on the eve of the UEFA Champions League match between Sabah and Borussia Dortmund. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
 Valdas Dambrauskas, a Sabah Baku edzője a Dortmund ellen készül - Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Szerinte az a tény, hogy a német csapat az előző két mérkőzésén egyetlen gólt sem tudott szerezni, nem a Baku malmára hajtja a vizet. A Dortmund a BL előző körében 1-0-s vereséget szenvedett a norvég Bodö otthonában, a hét végén pedig 0-0-t játszott az Union Berlin ellen a Bundesligában. 

A Borussia Dortmund az elmúlt két mérkőzésén nem tudott gólt szerezni, ami számunkra egyáltalán nem jó hír, hiszen emiatt még elszántabban készülnek majd az ellenünk vívott találkozóra, és mindent megtesznek azért, hogy betaláljanak.

Ugyanakkor hiszek a saját csapatomban. A Borussia Németország és a világ egyik legnagyobb klubja, kiváló edzőkkel és rendkívül gyors játékosokkal. Nagyon jól bánnak a labdával, és kiválóan alkalmazzák a letámadást. A Bajnokok Ligájában minden találkozó lejátszásával egyre többet tanulunk. Nem lesz ez másképpen kedden este sem.”

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának párosítása és programja:

  • 18.45: Fenerbahce–Slavia Praha
  • 18.45: Sabah Baku–Dorussia Dortmund
  • 21.00: Liverpool–Villareal
  • 21.00: PSG–Barcelona
  • 21.00: Manchester City–AEK Athén
  • 21.00 AS Roma–Slovan Bratislava
  • 21.00: Porto–Eindhoven
  • 21.00: Napoli–Bodö/Glimt
  • 21.00: Stuttgart–Atlético Madrid

 

Bajnokok LigájaPSGBarcelona CFManchester CityVillarrealAEK AthénLiverpool FCSzóljon hozzá!

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