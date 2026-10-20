Gulácsi Liverpoolban, Varga Barnabás a Manchester City otthonában tehet csodát

Szoboszlai Dominik biztosan nem lehet ott a Villarreal elleni BL-meccsen - Fotó: NurPhoto via AFP

A Liverpool edzője szerint fontos meccs következik a spanyol Villarreal ellen kedden a Bajnokok Ligájában. Iraola azt mondta, hogy jól ismeri az ellenfelet, s olyan mérkőzésre számít, mint amilyet ebben a sorozatban az Atlético Madrid ellen játszottak. Arra is odafigyelnek, hogy kedden csak olyan játékosok menjenek csatába, akik 100 százalékos állapotban vannak.

Andoni Iraola hétfőn arról beszélt, hogy a találkozó számára személyes szempontból is különleges lesz. A Villarreal edzőjével, Ínigo Pérezzel az Athletic Bilbao utánpótláscsapatánál ismerkedtek meg, később együtt futballoztak az első csapatban, majd Iraola a Rayo Vallecanónál a segítőjének is felkérte.

Számomra ez különleges mérkőzés lesz, mert az ellenfél edzője az egyik legjobb barátom.

A Villarreal október 13-án 3-1-re legyőzte a Napolit a BL-ben, ami komoly önbizalmat adhatott a csapatnak. Ezt a formát nem sikerült állandósítani, mert Gulácsi Péter csapata szombaton 0-0-s döntetlent ért el a spanyol bajnokságban az Elche ellen.

Párizsban jön a BL-kedd legnagyobb rangadója

A keddi játéknap legnagyobb rangadóján a címvédő Paris Saint-Germain a Barcelonát fogadja. A két csapat egyaránt két győzelemmel kezdte a BL ligaszakaszát, így a párizsi összecsapás nemcsak presztízsrangadó, hanem fontos erőfelmérő is. Jelen pillanatban a táblázaton a PSG az első, a Barcelona pedig a második helyen áll.