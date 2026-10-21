Sallai Roland gólpasszt adott, a Manchester United szénné égett a Bajnokok Ligájában

Michael Carrick, a rommá vert Manchester United edzője - Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A második félidő elején a Como újabb gólt szerzett. Anasztasziosz Duvikasz kapott jó labdát az első gól szerzőjétől, Nico Paztól. A görög játékos köszönte szépen a passzt és belőtte a második gólt. Nagyon nagy bajban volt már ekkor a Manchester United, de nem akkora bajban, mint amikor Nico Paz egy remek labdaszerzés után belőtte önmaga második, csapata harmadik gólját. 3-0, ez már kiütés az olasz városban.

Innentől tényleg csak az volt a kérdés, hogy az olaszok megkegyelmeznek-e?

Nem kegyelmeztek meg, mert a 76. percben Ramón érkezett tökéletes ütemben egy olasz beadásra, s ez más tényleg a kegyelemdöfés volt az angol csapatnak. 4-0, ezt nehéz volt elhinni.

Nem lennénk meglepve, ha ennek a súlyos vereségnek komoly következményei lennének Manchesterben. Ez akkor is igaz, ha a lefújás előtt nem sokkal az angolok lőttek egy gólt (Zirkzee szerezte), amivel semmire sem mentek. Egy biztos: a Premier League-ben szereplő együttes teljes csődöt mondott, ez a játék szégyenteljes volt.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Como–Manchester United 4-1 és Lille–Galatasaray 2-4.