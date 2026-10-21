Sallai Roland gólpasszt adott, a Manchester United szénné égett a Bajnokok Ligájában

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Rommá verte az olasz Como a Manchester Unitedet, Sallai Roland gólpasszt adott a Lille otthonában. A labdarúgó Bajnokok Ligája szerda kora esti mérkőzésein összesen tízenegy gól született, ebből négyet a teljesen széteső Manchester kapott Olaszországban. Sallai Roland jól játszott a Lille pályáján, csapata, a Galatasaray magabiztosan győzött.

Lantos Gábor
2026. 10. 21. 20:38
Sallai Roland a gólpasszát ünnepli a Lille elleni BL-mérkőzésen Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
Manchester United's English coach Michael Carrick looks on prior to the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Michael Carrick, a rommá vert Manchester United edzője - Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A második félidő elején a Como újabb gólt szerzett. Anasztasziosz Duvikasz kapott jó labdát az első gól szerzőjétől, Nico Paztól. A görög játékos köszönte szépen a passzt és belőtte a második gólt. Nagyon nagy bajban volt már ekkor a Manchester United, de nem akkora bajban, mint amikor Nico Paz egy remek labdaszerzés után belőtte önmaga második, csapata harmadik gólját. 3-0, ez már kiütés az olasz városban. 

Innentől tényleg csak az volt a kérdés, hogy az olaszok megkegyelmeznek-e? 

Nem kegyelmeztek meg, mert a 76. percben Ramón érkezett tökéletes ütemben egy olasz beadásra, s ez más tényleg a kegyelemdöfés volt az angol csapatnak. 4-0, ezt nehéz volt elhinni. 

Nem lennénk meglepve, ha ennek a súlyos vereségnek komoly következményei lennének Manchesterben. Ez akkor is igaz, ha a lefújás előtt nem sokkal az angolok lőttek egy gólt (Zirkzee szerezte), amivel semmire sem mentek. Egy biztos: a Premier League-ben szereplő együttes teljes csődöt mondott, ez a játék szégyenteljes volt. 

Labdarúgó Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Como–Manchester United 4-1 és Lille–Galatasaray 2-4. 

Bajnokok LigájaGalatasaraySallai RolandSzóljon hozzá!

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