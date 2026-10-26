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El Clásico: Mourinho a VAR-t támadta, Flicknél betelt a pohár, Mbappé és a hazugok

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Alaposan felkavarta az indulatokat a Barcelona és a Real Madrid vasárnap esti rangadója. A madridiak Kylian Mbappé duplájával 2-1-re győztek a Camp Nouban, és három pontra megközelítették ősi riválisukat. Hansi Flick elismerte, hogy a Barcelona ezúttal nem volt elég jó, José Mourinho az El Clásico megnyerése ellenére a VAR-t bírálta, míg Mbappé kemény üzenetet küldött a Real Madrid szerinte hazug kritikusainak.

Szalay Attila
2026. 10. 26. 7:00
Bernardo Silva Lamine Yamallal is vívott párharcot az első spanyolországi klasszikusán Fotó: AFP/Josep Lago

A madridiak edzője azonban arra is figyelmeztetett, hogy egyetlen győzelemtől senki sem bízhatja el magát. A Real Madrid sorozatban ötödik sikerét aratta, Mourinho szerint azonban ennek csak akkor lesz igazán jelentősége, ha a csapat a következő mérkőzéseken is folytatja jó szereplését. Leszögezte, hogy nem a Camp Nouban aratott győzelem, hanem a bajnoki cím megszerzése a cél.

Mbappé keményen visszaszólt a Real Madrid kritikusainak

A találkozó hőse kétségtelenül Kylian Mbappé volt, aki két góljával eldöntötte a rangadót, ráadásul elérte a százgólos határt a Real Madrid színeiben. A francia világbajnok saját teljesítménye helyett elsősorban a csapatot méltatta, és a kritikusoknak is üzent.

Aki azt mondja, hogy nincs minőség ebben a csapatban, az hazug

– fogalmazott élesen Mbappé, hozzátéve, hogy a Real Madridnak a meglévő egyéni képességeket kell közös teljesítménnyé alakítania.

A támadó szerint a Barcelona legyőzése fontos üzenet volt, de nem szabad túlértékelni a sikert. Hangsúlyozta, hogy a Real Madridtól minden mérkőzésen győzelmet várnak, ezért öt egymást követő siker sem jelenthet elégedettséget.

Real MadridJosé Mourinhohansi flickEl ClasicoFC BarcelonaSzóljon hozzá!

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