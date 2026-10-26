El Clásico: Mourinho a VAR-t támadta, Flicknél betelt a pohár, Mbappé és a hazugok

A madridiak edzője azonban arra is figyelmeztetett, hogy egyetlen győzelemtől senki sem bízhatja el magát. A Real Madrid sorozatban ötödik sikerét aratta, Mourinho szerint azonban ennek csak akkor lesz igazán jelentősége, ha a csapat a következő mérkőzéseken is folytatja jó szereplését. Leszögezte, hogy nem a Camp Nouban aratott győzelem, hanem a bajnoki cím megszerzése a cél.

Mbappé keményen visszaszólt a Real Madrid kritikusainak

A találkozó hőse kétségtelenül Kylian Mbappé volt, aki két góljával eldöntötte a rangadót, ráadásul elérte a százgólos határt a Real Madrid színeiben. A francia világbajnok saját teljesítménye helyett elsősorban a csapatot méltatta, és a kritikusoknak is üzent.

Aki azt mondja, hogy nincs minőség ebben a csapatban, az hazug

– fogalmazott élesen Mbappé, hozzátéve, hogy a Real Madridnak a meglévő egyéni képességeket kell közös teljesítménnyé alakítania.

A támadó szerint a Barcelona legyőzése fontos üzenet volt, de nem szabad túlértékelni a sikert. Hangsúlyozta, hogy a Real Madridtól minden mérkőzésen győzelmet várnak, ezért öt egymást követő siker sem jelenthet elégedettséget.