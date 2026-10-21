Azonnali hatállyal lemondott a Magyar Röplabda Szövetség tiszteletbeli elnöke
A 329-szeres magyar válogatott női röplabdázó, Bardi Gyöngyi szerdán levelet küldött a Magyar Röplabda Szövetség elnökségének, amelyben arról tájékoztatta a grémium tagjait, hogy 2026. október 21-én lemond tiszteletbeli elnöki tisztségéről. Bardi Gyöngyi levele sokakat érhet meglepetésként, ugyanakkor azt is jelzi, hogy nincs minden rendben az MRSZ háza táján.
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