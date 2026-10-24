„Csapatszinten kiemelkedünk”: magyar aranyesélyekkel kezdődik a világbajnokság

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Szombaton kezdődik és jövő vasárnapig tart Asztanában a birkózó-világbajnokság. A magyar válogatott tizenhárom fős, különösen az első napokban, kötöttfogásban lehetnek vérmes reményeink, ahol Váncza István, Fritsch Róbert, Szőke Alex és Vitek Dárius is első kiemelt a súlycsoportjában. A birkózó-vb tavaly nem hozott magyar aranyat.

Koczó Dávid
2026. 10. 24. 5:50
Vitek Dárius az idei Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert, akárcsak a tavalyi birkózó-vb-n Fotó: Anadolu via AFP/Olsi Shehu

– Általában, amikor ilyen rossz előjeleket tapasztalok, akkor a verseny egyébként jól szokott sikerülni. Bízom benne, hogy most is így lesz. Murad több versenyen is szerepelt az Eb-t követően, ezek alapján az első ötben benne kell lennie Kazahsztánban. Iszmail? Attól függ, milyen lábbal kel fel aznap, mennyire tudja felpörgetni magát. Szerintem neki is ott a helye a legjobb ötben. Ricsinek ez még amolyan felkészülési verseny, Vlad szerepelt a legjobban az Eb-n, nehézsúlyban bármi megtörténhet, azt hiszem, neki van a legnagyobb esélye az éremszerzésre.

Az egyes súlycsoportok versenyei két napon át zajlanak, azaz a szombati nyitónapon érmeket még nem osztanak Asztanában, viszont aki döntőbe jut, az valamilyen színű érmet már biztosít magának.

A magyar válogatott és a birkózó-vb programja

Kötöttfogás

  • Szombat–vasárnap: 82 kg: Lévai Zoltán (BHSE), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel SC)
  • Vasárnap–hétfő: 72 kg: Váncza István (FTC-MVM), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (Tatabánya)
  • Hétfő–kedd: 87 kg: Lévai Tamás (BHSE)

Női birkózás

  • Kedd–szerda: 57 kg: Dollák Tamara (UTE)
  • Szerda–csütörtök: 68 kg: Szabados Noémi (FTC-MVM)
  • Csütörtök–péntek: 59 kg: Bognár Erika (Vasas)

Szabadfogás

  • Csütörtök–péntek: 97 kg: Végh Richárd (Érd)
  • Péntek–szombat: 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC-MVM), 125 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel SC)
  • Szombat–vasárnap: 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya)

 

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