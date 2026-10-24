„Csapatszinten kiemelkedünk”: magyar aranyesélyekkel kezdődik a világbajnokság

– Általában, amikor ilyen rossz előjeleket tapasztalok, akkor a verseny egyébként jól szokott sikerülni. Bízom benne, hogy most is így lesz. Murad több versenyen is szerepelt az Eb-t követően, ezek alapján az első ötben benne kell lennie Kazahsztánban. Iszmail? Attól függ, milyen lábbal kel fel aznap, mennyire tudja felpörgetni magát. Szerintem neki is ott a helye a legjobb ötben. Ricsinek ez még amolyan felkészülési verseny, Vlad szerepelt a legjobban az Eb-n, nehézsúlyban bármi megtörténhet, azt hiszem, neki van a legnagyobb esélye az éremszerzésre.

Az egyes súlycsoportok versenyei két napon át zajlanak, azaz a szombati nyitónapon érmeket még nem osztanak Asztanában, viszont aki döntőbe jut, az valamilyen színű érmet már biztosít magának.