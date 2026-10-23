Miért mondta ezt Borbély Balázs? Az MTK-nak segíthetett a szavaival
Borbély Balázs csapata a nemzetközi porondon továbbra is szárnyal. Az FTC az Európa-ligában a Torreense elleni 4-1-es győzelemmel megőrizte hibátlan mérlegét. Különös egybeesés: Borbély Balázs ugyanúgy három győzelemnek örülhetett eddig az El-főtáblán, mint az NB I-ben, utóbbi mutatón vasárnap az MTK ellen változtatna a Fradi.
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