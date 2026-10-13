Pánikrohammal küzdött a Red Bull F-1-es csapatától kirúgott nagyfőnök

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Még mindig nem tudta feldolgozni azt, ami vele történet. Christian Horner, aki két évtizeden keresztül a Red Bull Forma-1-es csapatának volt a főnöke, most mindent elmesélt. Olyan dolgokat is, amiket eddig sehol sem mondott el.

Lantos Gábor
2026. 10. 13. 11:02
Christian Horner nem tudja feldolgozni a kirúgását Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
Christian HornerForma-1Red BullSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

Sebestyén Géza avatarja

A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu