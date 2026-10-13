Pánikrohammal küzdött a Red Bull F-1-es csapatától kirúgott nagyfőnök
Még mindig nem tudta feldolgozni azt, ami vele történet. Christian Horner, aki két évtizeden keresztül a Red Bull Forma-1-es csapatának volt a főnöke, most mindent elmesélt. Olyan dolgokat is, amiket eddig sehol sem mondott el.
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