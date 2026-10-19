Vicces, vagyis inkább nevetséges büntetést kapott Cristiano Ronaldo
A Portugál Labdarúgó Szövetség hétfőn harmincnapos eltiltással sújtotta Cristiano Ronaldót, aki Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal fennálló nézeteltérése miatt elhagyta a válogatott edzőtáborát. Nem lenne meglepő, ha Cristiano Ronaldo csak kacagna az egészen.
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