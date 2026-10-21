Cristiano Ronaldo megint össze-vissza beszélt
Újabb részletek derültek ki arról, mi áll a portugál válogatott edzőtáborát két Nemzetek Ligája meccs között illegálisan elhagyó Cristiano Ronaldo körül. Miközben a sajtónak arról beszélt, hogy vele semmiképpen nem szabad kivételezni, a döntéshozók előtt saját nagyszerűségéről szónokolt.
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