Dibusz Dénes megszólalt, miután a fiatalszabály miatt kiszorult a Fradi kapujából

Hozzátette: – Ez egy normális dolog. Ezek a találkozók nagyon jó alkalmat szolgáltatnak neki, vagy bármelyik másik fiatal játékosunknak arra, hogy sokkal intenzívebben gyűjtsék a tapasztalatokat, és sokkal korábban érjenek meg arra a feladatra, hogy hosszú távon, stabilan lehessen rájuk számítani. Teljes mértékben amellett vagyok, hogy aki megérdemli, aki tesz érte, és aki tényleg ezen a szinten van, az kaphassa meg a lehetőséget, és bizonyíthasson.

Neki nem volt fiatalszabály annak idején, de szerencsére szüksége volt

A rutinos kapus a saját pályafutását is felidézte. Mint mondta, neki is szerencsére volt szüksége ahhoz, hogy fiatalon bizonyítási lehetőséget kapjon.

– Húsz-huszonegy éves koromban már az NB I-ben tudtam védeni, előtte pedig feljutottam a Péccsel. Én ezt magamnak jártam ki, idézőjelben, de az is igaz, hogy nekem is kellett hozzá szerencse. Az NB II-es idényt például nem én kezdtem, csak a második fordulótól álltam a PMFC kapujába – emlékezett vissza.

Dibusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fiatalszabály önmagában senkinek sem garantál hosszú távú karriert.

– Nekik van egy ilyen extrájuk, hogy nemcsak az NB I-ben, hanem az NB II-ben is szükség van a fiatalok bevetésére, és ezáltal sokkal korábban és biztosabban eljön a lehetőség, hogy bizonyítsanak. De aki ezzel nem él, az nem él. Ez nincs ingyen, és nem automatikus, hogy aki megkapja a lehetőséget, az onnantól kezdve stabil NB I-es játékos lesz. Ez rajtuk és a teljesítményükön múlik.

Ezt mondta a Fradi kapujába beálló Radnóti Dánielnek

A Ferencváros csapatkapitánya arról is beszélt, hogyan próbálta segíteni Radnótit, aki lényegében az NB II-ből csöppent az Európa-liga ligaszakaszába.