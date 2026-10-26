Dibusz Dénes megszólalt, miután a fiatalszabály miatt kiszorult a Fradi kapujából

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Dibusz Dénes az MTK ellen 5-0-ra megnyert örökrangadón tért vissza a Ferencváros kapujába. A Fradi csapatkapitánya az elmúlt hetekben a fiatalszabály miatt kevesebb lehetőséget kapott, helyette a mindössze húszéves, korábban NB I-es tapasztalattal sem rendelkező Radnóti Dániel védett a Viktoria Plzen és a Torreense elleni Európa-liga-mérkőzésen is. Dibusz Dénes most elárulta, hogyan fogadta a számára szokatlan helyzetet.

Szalay Attila
2026. 10. 26. 12:20
Dibusz Dénes csapatkapitányként többször is a kispadra szorult
Dibusz Dénes csapatkapitányként többször is a kispadra szorult Fotó: Katona Vanda

Hozzátette: – Ez egy normális dolog. Ezek a találkozók nagyon jó alkalmat szolgáltatnak neki, vagy bármelyik másik fiatal játékosunknak arra, hogy sokkal intenzívebben gyűjtsék a tapasztalatokat, és sokkal korábban érjenek meg arra a feladatra, hogy hosszú távon, stabilan lehessen rájuk számítani. Teljes mértékben amellett vagyok, hogy aki megérdemli, aki tesz érte, és aki tényleg ezen a szinten van, az kaphassa meg a lehetőséget, és bizonyíthasson.

Neki nem volt fiatalszabály annak idején, de szerencsére szüksége volt

A rutinos kapus a saját pályafutását is felidézte. Mint mondta, neki is szerencsére volt szüksége ahhoz, hogy fiatalon bizonyítási lehetőséget kapjon.

– Húsz-huszonegy éves koromban már az NB I-ben tudtam védeni, előtte pedig feljutottam a Péccsel. Én ezt magamnak jártam ki, idézőjelben, de az is igaz, hogy nekem is kellett hozzá szerencse. Az NB II-es idényt például nem én kezdtem, csak a második fordulótól álltam a PMFC kapujába – emlékezett vissza.

Dibusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fiatalszabály önmagában senkinek sem garantál hosszú távú karriert.

– Nekik van egy ilyen extrájuk, hogy nemcsak az NB I-ben, hanem az NB II-ben is szükség van a fiatalok bevetésére, és ezáltal sokkal korábban és biztosabban eljön a lehetőség, hogy bizonyítsanak. De aki ezzel nem él, az nem él. Ez nincs ingyen, és nem automatikus, hogy aki megkapja a lehetőséget, az onnantól kezdve stabil NB I-es játékos lesz. Ez rajtuk és a teljesítményükön múlik.

Ezt mondta a Fradi kapujába beálló Radnóti Dánielnek

A Ferencváros csapatkapitánya arról is beszélt, hogyan próbálta segíteni Radnótit, aki lényegében az NB II-ből csöppent az Európa-liga ligaszakaszába.

– Mondtam neki, hogy igazából nem nagyon szükséges izgulni, mert szerintem itt az Európa-ligában sokkal könnyebb védeni, mint egy NB II-es mérkőzésen. Ott sokkal több a váratlan dolog, olyan megoldás, ami adott esetben nem következik az adott szituációból. Dani viszont már szerintem két-három éve velünk edz, védett edzőmérkőzéseken, tehát hozzá van szokva ehhez a szinthez, ehhez a ritmushoz és tempóhoz. Teljesen képzett, nyugodt gyerek, úgyhogy szerintem senkiben sem volt kétség, hogy meg tudja oldani ezt a feladatot.

Dibusz szerint Radnóti valóban átugrott néhány lépcsőfokot a pályafutásában, ám a teljesítményével igazolta, hogy készen állt a kihívásra.

– Mondhatjuk, hogy egy-két lépcsőfokot kihagyott, mert néhány nappal korábban még az NB II-ben védett, és előtte nem volt NB I-es találkozója. De ez nem számít. Akiben megvan a tudás, megvan az elhivatottság, és készen áll a feladatra, az meg fogja tudni oldani. És szerencsére neki sikerült – zárta gondolatait Dibusz Dénes.

Dibusz DénesFradifiatalszabálySzóljon hozzá!

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