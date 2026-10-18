Tragédia a futballmeccsen: két embert ölt meg a pályára hajtó autó
Egy 6 éves kisfiú és egy 35 éves férfi halt meg, miután egy kisteherautó egy utánpótlás-labdarúgó-mérkőzésen a pályára hajtott az Egyesült Államok Kansas államában, Wichita városában. A tragédiában további tizenegy ember sérült meg. A 34 éves sofőrt őrizetbe vették, de a hatóságok egyelőre nem közölték, mi áll a szörnyű történet hátterében. Az Egyesült Államokban most mindenki a megrázó esetről beszél.
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