Súlyos büntetés az F1-ben, de nem a csapaton belüli ütközésért járt

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Max Verstappen indulhat az élről a vasárnapi F1-es Szingapúri Nagydíjon, de a szombati sprintversenyes rajtja után aggódik. A sprintfutamon George Russell újabb bakival került még távolabb attól, hogy megszorongassa F1-es világbajnoki éllovas csapattársát, Kimi Antonellit, a Mercedes brit pilótája vasárnap büntetés miatt a mezőny végéről próbál feljönni. Nem járt viszont büntetés Lando Norris és Oscar Piastri ütközéséért, bár a McLaren házon belül még alkalmazhat szankciót az eset miatt.

Koczó Dávid
2026. 10. 11. 6:19
George Russell szombaton eldobta a Mercedest, az F1-es Szingapúri Nagydíjon büntetés miatt a mezőny végéről indul, de Max Verstappen így is aggódik Fotó: AFP/Lillian Suwanrumpha

A McLaren-csapaton belül így is egyértelmű a feszültség, Andrea Stella csapatfőnök elfogadhatatlannak nevezte az ütközést, s az eset házon belüli kitárgyalását helyezte kilátásba. Érdekesség, hogy Norris, aki két hete kisebb diplomáciai vihart kavart azzal, hogy eltiltást követelt Franco Colapintónak, az azóta teljesített futamon majdnem, majd a sprintversenyen már tényleg nekiment a saját csapattársának.

Verstappen a rajt miatt aggódik

Szingapúrban eddig Max Verstappen tarol, a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte. Mögüle a két Ferrari indul, a rajtrácson második Charles Leclerc és harmadik Lewis Hamilton csapattaktikával verné meg a hollandot, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Verstappen pedig aggódik: a szombati sprintfutamon simán lerajtolta őt Russell, vasárnap is veszélyben lehet a pozíciója már a magyar idő szerint 14.00-kor kezdődő futam első kanyarjában.

F1, Szingapúr, várható rajtsorrend

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  5. Lando Norris (brit, McLaren)
  6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  7. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (német, Audi)
  11. Oliver Bearman (brit, Haas)
  12. Esteban Ocon (francia, Haas)
  13. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  14. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  15. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  16. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  18. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  19. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  21. George Russell (brit, Mercedes)
  22. Isack Hadjar (francia, Red Bull)

 

George Russelloscar piastriLando NorrisForma-1Max VerstappenSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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