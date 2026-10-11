A McLaren-csapaton belül így is egyértelmű a feszültség, Andrea Stella csapatfőnök elfogadhatatlannak nevezte az ütközést, s az eset házon belüli kitárgyalását helyezte kilátásba. Érdekesség, hogy Norris, aki két hete kisebb diplomáciai vihart kavart azzal, hogy eltiltást követelt Franco Colapintónak, az azóta teljesített futamon majdnem, majd a sprintversenyen már tényleg nekiment a saját csapattársának.
Súlyos büntetés az F1-ben, de nem a csapaton belüli ütközésért járt
Max Verstappen indulhat az élről a vasárnapi F1-es Szingapúri Nagydíjon, de a szombati sprintversenyes rajtja után aggódik. A sprintfutamon George Russell újabb bakival került még távolabb attól, hogy megszorongassa F1-es világbajnoki éllovas csapattársát, Kimi Antonellit, a Mercedes brit pilótája vasárnap büntetés miatt a mezőny végéről próbál feljönni. Nem járt viszont büntetés Lando Norris és Oscar Piastri ütközéséért, bár a McLaren házon belül még alkalmazhat szankciót az eset miatt.
Verstappen a rajt miatt aggódik
Szingapúrban eddig Max Verstappen tarol, a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte. Mögüle a két Ferrari indul, a rajtrácson második Charles Leclerc és harmadik Lewis Hamilton csapattaktikával verné meg a hollandot, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Verstappen pedig aggódik: a szombati sprintfutamon simán lerajtolta őt Russell, vasárnap is veszélyben lehet a pozíciója már a magyar idő szerint 14.00-kor kezdődő futam első kanyarjában.
F1, Szingapúr, várható rajtsorrend
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