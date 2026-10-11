Súlyos büntetés az F1-ben, de nem a csapaton belüli ütközésért járt

Verstappen a rajt miatt aggódik

Szingapúrban eddig Max Verstappen tarol, a sprintfutamot és az időmérőt is megnyerte. Mögüle a két Ferrari indul, a rajtrácson második Charles Leclerc és harmadik Lewis Hamilton csapattaktikával verné meg a hollandot, a négyszeres Forma–1-es világbajnok Verstappen pedig aggódik: a szombati sprintfutamon simán lerajtolta őt Russell, vasárnap is veszélyben lehet a pozíciója már a magyar idő szerint 14.00-kor kezdődő futam első kanyarjában.