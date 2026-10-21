A Fradi újabb Európa-liga meccse az NB I-re hasonlít majd

A csütörtöki ellenfél, a hazájában kupagyőztes Torreense a portugál másodosztályban szerepel, ahol hét forduló után a 15. helyen szerénykedik a 18 csapatos mezőnyben. Ugyanakkor az MTI kérdésére a játékos kifejtette, az előző két forduló eredményeiből kiindulva nem biztos benne, hogy az ellenfél visszaáll és kontrákra játszik majd.

„Természetesen hazai pályán kezdeményezni szeretnénk, agresszív letámadással megtörni a portugálokat. Fura kettősség ez, mert az NB I-ben a legutóbbi két mérkőzésünkön nem működött a letámadás, az Európa-ligában viszont igen” - zárta a játékos.