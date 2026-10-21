A Fradi újabb Európa-liga meccse az NB I-re hasonlít majd

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Borbély Balázs vezetőedző jól megszervezett védekezésre számít csütörtökön a portugál Torreensétől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. A Ferencváros október 22-én 18.45-től játssza újabb nemzetközi kupameccsét a Groupama Arénában.

Lantos Gábor
2026. 10. 21. 16:34
Borbély Balázs, a Ferencváros vezető edzője Forrás: Fradi.hu

A csütörtöki ellenfél, a hazájában kupagyőztes Torreense a portugál másodosztályban szerepel, ahol hét forduló után a 15. helyen szerénykedik a 18 csapatos mezőnyben. Ugyanakkor az MTI kérdésére a játékos kifejtette, az előző két forduló eredményeiből kiindulva nem biztos benne, hogy az ellenfél visszaáll és kontrákra játszik majd.

„Természetesen hazai pályán kezdeményezni szeretnénk, agresszív letámadással megtörni a portugálokat. Fura kettősség ez, mert az NB I-ben a legutóbbi két mérkőzésünkön nem működött a letámadás, az Európa-ligában viszont igen” - zárta a játékos.

 

FerencvárosUEFA Európa-LigaBorbély BalázsNagy ÁdámSzóljon hozzá!

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