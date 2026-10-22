Most a Fradi az esélyes, ez lehet az újabb Európa-liga meccs nagy veszélye

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Papíron a legkönnyebbnek ígérkező csoportmérkőzés vár a Fradira csütörtök este, amikor a portugál kupagyőztes Torreense ellen lép pályára Borbély Balázs csapata az Üllői úton. A Ferencváros újabb nemzetközi meccse előtt a portugálok bizakodva tekintenek a budapesti látogatás elé. Ugyanakkor az sem véletlen, hogy a Fradi edzője a legveszélyesebb meccsek közé sorolta ezt a találkozót.

Lantos Gábor
2026. 10. 22. 5:10
A portugál kupagyőztes Torreense ellen nem lesz egyszerű dolga a Fradinak Fotó: Katona Vanda

Szalai Gábor a Fradit tartja esélyesnek

A Ferencváros egykori játékosa, Szalai Gábor most Portugáliában, a Maritimo együttesében játszik. A Fradi honlapján éppen ezért nyilatkozott arról, mit vár a csütörtöki mérkőzéstől. „Már a sorsolás után is beszéltünk erről a meccsről a csapattársakkal. Az öltözőben jól ismerik a klubot, egy ismert csapat a Ferencváros, senkinek nem kellett bemutatni. 

Ferencvaros' Hungarian defender #22 Gabor Szalai and Panathinaikos' Uruguayan midfielder #28 Facundo Pellistri vie for the ball during the UEFA Europa League football match 1st round- Day 7 between Ferencvarosi TC and Panathinaikos in Budapest, Hungary on January 22, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A jelenleg Portugáliában játszó Szalai Gábor itt még a Fradi színeiben - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A sorsolás után többekkel is beszéltem, én is kíváncsi voltam a Torreensére, ritka, hogy egy másodosztályú csapat a nemzetközi porondon szerepeljen. Megnyerték a Portugál Kupát, ami nem kis dolog, sőt már az Európa Ligában is nyertek egy meccset, még ha nem is nagyon erős csapat ellen. 

Amit eddig látok itt, az alapján azt kell mondjam, hogy a nagyon nagy csapatok kivételével nincs sok különbség az első és másodosztályú csapatok között. Bárki képes meglepetést okozni, azaz jó lesz odafigyelni csütörtökön.

Összességében viszont mindenki azt mondja, és persze én is, hogy hazai pályán, látva az idei formáját az EL-ben, jóval esélyesebb a Fradi” - mondta Szalai Gábor

Régi ismerős a portugál keretben

A Torreense keretében felbukkan egy régi ismerős: Stopira, aki korábban Magyarországon a Videoton színeiben játszott, mégpedig 2012 és 2023 között. A Zöld-foki-szigeteken született labdarúgó az idei nyári világbajnokságon is ott volt. A Videotonnal kétszeres magyar bajnok és egyszer nyerte meg a Magyar Kupát. Összesen 28 mérkőzést játszott a Fradi ellen és ezeken 6 gólt szerzett. Stopira egyetlen csapatnak sem lőtt annyi gólt pályafutása során, mint a Ferencvárosnak. 

Stopira of SCU Torreense competes for the ball during a Taca De Portugal 2025/26 match between Sporting CP and SCU Torreense at Estadio Nacional do Jamor on May 24, 2026, in Lisbon, Portugal. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto) (Photo by Valter Gouveia / NurPhoto via AFP)
Régi ismerős a Torreense csapatában: Stopira korábban a Videoton játékosa volt - Fotó: VALTER GOUVEIA / NurPhoto

Miután 2023-ban elhagyta a Fehérvárt, rövid ideig a Zöld-foki-szigeteken futballozott, majd 2024-ben a Torreense játékosa lett. A portugál klubnál meghatározó szerepet kapott, és csapatkapitányként is számítanak rá. 

A klub 2026-ban történelmi Portugál Kupa-győzelmet aratott: a Sporting elleni döntőben Stopira értékesítette a győztes büntetőt a hosszabbításban, a Torreense pedig 2-1-re nyert.

Ennek köszönhető, hogy ez a portugál klub most indulhat az Európa-ligában. Hogy mekkora siker volt mindez, azt jól mutatja, hogy a Portugál Kupa 1938 óta tartó történetében ez volt az első alkalom, amikor másodosztályú csapat tudta megnyerni a serleget. Stopira természetesen tagja a Budapestre utazó 25 fős keretnek, s minden bizonnyal pályára is lép majd az Üllői úton.

Nincs megfelelő papírja a portugál vezető edzőnek

Carlos Simoes, a portugál Torreense másodedzője szeretné, ha csapata minél többet birtokolná a labdát csütörtökön a Ferencváros ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. 

Nagy kihívás lesz a Ferencváros elleni mérkőzés, de valójában számunkra minden találkozó nehéz. Ellenfelünk magasan letámad, ami extra megoldást igényel a részünkről, de felvesszük a kesztyűt, és megpróbáljuk ugyanazt a minőséget nyújtani, mint az előző két fordulóban

- kezdte a 48 éves másodedző, aki a nemzetközi kupában szükséges edzői képesítéssel nem rendelkező Luís Tralhao vezetőedző helyett vett részt a hivatalos sajtóeseményen. Simoes hangsúlyozta, nemcsak a magyar kupagyőztes, hanem a portugálok mind a nyolc ellenfele esélyesebb csapatánál. „A különbség továbbra óriási a Torreense és a többi együttes között, de bebizonyítottuk már, hogy versenyképesek vagyunk ebben a kupasorozatban. Lehet, az ellenfelek lassan elkezdenek másként tekinteni ránk, és nem kizárólag egy portugál kiscsapatra” - fogalmazott a szakember, majd hozzátette, csapata kulcsszavai az alázat, a munka és a hit, amelyekkel meglephetik a riválisokat.

 

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