Forma–1: büntetések kavarják meg az Amerikai Nagydíj rajtrácsát, Antonelli a vb-címért indulhat
Három rajtbüntetés miatt is kavarodik a Forma–1-es Amerikai Nagydíj rajtrácsa a vasárnap esti futam előtt. A magyar idő szerint szombat éjjeli időmérőt közben Andrea Kimi Antonelli nyerte meg, aki vasárnap akár első világbajnoki címét is megszerezheti az F1-ben.
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